Jordi Cáceres, campeón de Europa de natación artística

Otro campeón mallorquín que se une al panorama de deportistas baleares laureados. Jordi Cáceres se ha proclamado campeón de Europa de natación artística, en el campeonato que se está disputando en Funchal, (Madeira, Portugal). Cáceres, formado en el club Mediterránea y que entrena en el CAR del Sant Cugat.

El oro del mallorquín es el segundo de la delegación española. Cáceres se imponía en dura lucha con el italiano Filippo Pelati, Cáceres se ha llevado el triunfo por menos de dos puntos de diferencia. Ha liderado la final con 188,9500, por los 187,1288 de su rival y de los 173,3837 del británico Ranjuo Tomblin, quien ha conseguido el bronce.

De esta manera, Cáceres se proclama campeón de Europa por primera vez en su carrera deportiva.

Cáceres ha interpretado 'Give Me All Your Love', de Whitesnake. La de Cáceres ha sido la cuarta medalla y segundo oro de la delegación española en Funchal, que ya acumula a esta hora cinco medallas y tres oros tras el triunfo del libre por equipos.

Además, el oro de Dennis González y Mireia Hernández el lunes en el dúo mixto técnico, así como a la plata de Lilou Lluis y Meritxell Ferré en dúo técnico y al bronce de Iris Tió en solo libre,

Cáceres tiene ascendencia paterna peruana y practicó natación convencional, además de claqué, entró en la sincronizada, ahora llamada artística en 2020.