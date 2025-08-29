Jan Virgili ya es el quinto fichaje del RCD Mallorca: "Espero gustar a la afición"

Se ha hecho rogar el fichaje de Jan Virgili Tenas pero ya es oficial, es el quinto fichaje del RCD Mallorca de este verano tras Bergström, Kumbulla, Pablo Torre y Mateo Joseph, a los que hay que añadir el jugador llegado para el B, Salhi, quien está en dinámica del primer equipo.

Virgili era anunciado oficialmente como fichaje bermellón a última hora del jueves, tras haber pasado el reconocimiento médico. El extremo de 19 años ficha por cinco temporadas, confirmando la información de COPE y el RCD Mallorca paga según ha trascendido 3'5 millones de euros. El Barcelona se reserva el 50% de una plusvalía y una opción de repesca. En Can Barça no querían perder el control sobre un jugador que puede explotar en Primera División.

Virgili se muestra "muy ilusionado, con ganas de conocer a los compañeros y de conocerles, de debutar en primera división. Hablé con el entrenador que me dio mucha confianza de venir aquí y tener oportunidades. Espero aprovecharlas y gustar a la afición".

Este viernes conocerá a sus compañeros y se entrenará a las órdenes de Jagoba Arrasate, posiblemente sea incluido ya en la convocatoria para entrar en dinámica de equipo. Como en el caso de los otros fichajes, también ha sido determinante la charla que tuvo el técnico con el jugador. Arrasate ha sido parte vital en la planificación de esta temporada, su opinión no sólo ha contado sino que ya estado codo con codo con Pablo Ortells a la hora de convencer a los jugadores.

La negociación Mallorca-Barcelona ha sido un trabajo de hormiguita del director deportivo Pablo Ortells, quien ha tenido que ir trabajando durante todo el verano este asunto con Deco, su colega del Barcelona. El partidazo que hizo Virgili en la Intercontinental sub 20 encendió las alarmas por si el Barcelona se echaba para atrás.

Fijándose en Neymar.-

El de Vilassar se define como un jugador "rápido con uno contra uno, me gusta mucho encarar, si puedo hacer goles mejor y sino buscar la asistencia al compañero. Si ha sido un partido que ha tenido mucho boom, a la gente le ha llegado cómo jugué, así que muy contento y a intentar hacer lo mismo aquí en Mallorca".

Sobre si ha tenido algún referente en el campo, dice que "siempre me he fijado en Neymar, que es mi ídolo, pero me he ido fijando en todos, coger un poco de todos para ir mejorando. Estoy con muchas ganas de empezar y si puedo debutar en el Bernabéu pues mejor que mejor".