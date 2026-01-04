Vecinos de Matalascañas temen por sus casas después de que el temporal haya destrozado el paseo marítimo

El paso de la borrasca Francis por Andalucía ha dejado este fin de semana una imagen desoladora en la costa de Huelva. En la playa de Matalascañas, en Almonte, el temporal ha provocado socavones de gran tamaño en el paseo marítimo, dejando a varias viviendas en una situación de peligro inminente. La situación, que se repite con cada temporal, ha sido abordada en el programa 'Fin de semana COPE en Andalucía', donde los afectados han mostrado su desesperación.

El estado en que ha quedado el paseo

Las casas, en peligro

Los vecinos temen por la integridad de sus viviendas. Una de las propietarias afectadas ha explicado que el problema reside en la cimentación de las casas, construidas sobre zapatas que se apoyan directamente en la arena. "La contención que teníamos de la arena, por lo visto, solamente era la contención del paseo marítimo, de manera que nos han descalzado la contención que tenía esa arena", ha detallado. La pérdida de arena ha dejado las estructuras al descubierto y en una posición muy vulnerable.

Nuestras casas están en peligro"

La preocupación es máxima, hasta el punto de que la propia administración ha contactado con los residentes. "Recibimos correos ayer por la mañana advirtiéndonos que no nos acercáramos al paseo marítimo y advirtiendo a los vecinos de la primera línea, que somos creo que 25 viviendas, que nuestras casas están en peligro", ha confirmado una vecina. El riesgo se agrava con cada subida de la marea, un fenómeno que se repite dos veces al día.

Vista del paseo después de que tres socavones lo hayan hecho desaparecer

La solución definitiva, a la espera

Ante esta crisis, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, este domingo en declaraciones a EFE, ha señalado que, si bien se están realizando actuaciones de emergencia, la solución a largo plazo es clara. Desde un punto de vista técnico, ha afirmado que "la única solución estructural con carácter permanente pasa por el retranqueo del paseo marítimo", una alternativa que ya se aplica en otros puntos del litoral con problemas similares.

La única solución estructural con carácter permanente pasa por el retranqueo del paseo marítimo"

Para llevar a cabo esta solución, Rico ha explicado que es necesario un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Almonte y el Ministerio para la Transición Ecológica. Dicho acuerdo implicaría que el consistorio aporte los terrenos para el nuevo trazado. Una vez formalizado, el Ministerio redactaría el proyecto y licitaría las obras. Esta propuesta llega tras las críticas del alcalde de Almonte, Francisco Bella, por la grave situación del paseo.

Actuaciones de emergencia en marcha

Mientras tanto, el Gobierno central está ejecutando trabajos de regeneración en la playa desde hace aproximadamente 20 días. Estas labores, enmarcadas en la Estrategia Nacional de Protección de la Costa, contemplan el aporte de más de 700.000 metros cúbicos de arena y la mejora de los espigones, con una inversión superior a los 5 millones de euros. La subdelegada ha precisado que la intención es reanudar los trabajos este mismo lunes, siempre que el estado del mar lo permita.

Sin embargo, los vecinos saben que estas medidas son un parche temporal. El verdadero problema de fondo sale a la luz cuando una borrasca se une a los fenómenos de marea viva, frecuentes en estas aguas. La combinación de ambos factores resulta devastadora para una costa cada vez más frágil y desprotegida, donde los residentes viven con el temor constante a que el mar acabe engullendo sus hogares.