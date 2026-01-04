Ferrol se prepara para recibir a los Reyes Magos: desembarco en Curuxeiras y una cabalgata con guiños al K-Pop

La cuenta atrás para la noche más mágica del año ha comenzado en Ferrol. El Ayuntamiento ya tiene todo listo para la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que este lunes, 5 de enero, cumplirán con la tradición de llegar a la ciudad por vía marítima.

El punto de encuentro inicial será el muelle de Curuxeiras (junto a las instalaciones de La Cortina), donde está previsto que el barco real atraque en torno a las 16:45 horas. Tras desembarcar, los Reyes dedicarán unas palabras a los niños y adultos que acudan a recibirlos al puerto.

Posteriormente, la comitiva se trasladará a la calle Venezuela, punto de inicio de la gran cabalgata, que arrancará oficialmente a las 18:00 horas.

Un desfile lleno de ritmo y fantasía

La cabalgata de este año estará compuesta por una decena de carrozas bajo la temática de las "culturas del mundo". Además de los tres tronos reales, el desfile contará con la participación especial de las guerreras K-Pop, que pondrán la nota musical y rítmica al recorrido. Los más pequeños también podrán disfrutar de la compañía de personajes populares como Stitch, Pikachu, Vaiana y Hello Kitty.

Durante todo el trayecto, se repartirán más de 3.000 kilos de caramelos, todos ellos sin gluten y aptos para personas diabéticas, garantizando que nadie se quede sin su dulce.

Inclusión y accesibilidad

Un año más, el Concello de Ferrol apuesta por una celebración inclusiva. Se habilitará un tramo silencioso pensado especialmente para niños con trastorno del espectro autista (TEA). Este espacio sin música ni luces se ubicará en la calle Pontevedra (entre la carretera de Castilla y el cruce con la calle Cuntis), continuando por Cuntis y Roi Xordo.

Asimismo, se instalará una tarima en la plaza de España reservada exclusivamente para personas con movilidad reducida.

La comitiva real seguirá el siguiente itinerario hasta el centro de la ciudad:

Salida de la calle Venezuela hacia calle Colombia, carretera de Castilla, calle Pontevedra y calle Cuntis, Roi Xordo y acceso a la plaza de España, calles María, Arce, Real y Rubalcava.

Final en la plaza de Armas, donde los Reyes Magos accederán al Ayuntamiento para recibir personalmente a los niños y niñas.