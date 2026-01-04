Tres alumnos de FP de Ferrol y Pontedeume logran el Premio Extraordinario de Grado Superior

La Xunta de Galicia ha reconocido el esfuerzo y el excelente rendimiento académico de tres estudiantes de las comarcas de Ferrol y Eume con los premios extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2023/24. Estos galardones forman parte de una iniciativa del Gobierno gallego para poner en valor la excelencia dentro del sistema educativo.

Entre los 23 premiados de toda la comunidad autónoma, tres alumnos de centros locales han conseguido destacar en sus respectivas familias profesionales:

Eva María García López: Alumna del CIFP Ferrolterra (Ferrol), premiada en la familia de Energía y agua.

Rubén Montero Pena: Alumno del CIFP Ferrolterra (Ferrol), reconocido en la familia de Madera, mueble y corcho.

Pablo López Couceiro: Estudiante del CIFP Fraga do Eume (Pontedeume), galardonado en la familia de Hostelería y turismo.

Requisitos y cuantía del premio

Para optar a estas distinciones, los estudiantes debían haber finalizado su ciclo formativo con una calificación final igual o superior a 8,5 puntos. Cada uno de los galardonados recibirá una dotación económica de 1.000 euros.

Además de la beca, este reconocimiento se hará constar oficialmente en su expediente académico. Asimismo, la obtención de este premio autonómico otorga a estos tres jóvenes el derecho a participar, previa inscripción, en los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior.

Estos premios enmarcan el buen hacer de los centros formativos de Ferrol y Pontedeume, como el CIFP Ferrolterra y el CIFP Fraga do Eume, consolidándolos como referentes en la preparación de profesionales cualificados en sectores clave como la energía y la hostelería.