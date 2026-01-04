Un incendio calcina el recibidor y el falso techo de una vivienda en Neda

Susto a primera hora de la mañana de este domingo en el municipio Neda. Un incendio declarado este domingo en una vivienda unifamiliar del lugar de Pename, en la parroquia de Santa María de Neda, ha movilizado a los servicios de emergencia tras calcinar parte de la entrada del inmueble.

El aviso se recibió en el 112 Galicia alrededor de las 09:00 horas, cuando un particular alertó de la presencia de fuego en la casa. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el incendio se localizó en la zona del recibidor, donde el fuego devoró una lavadora y diverso mobiliario, extendiéndose también al falso techo.

En total, se estima que el área afectada por las llamas abarca unos 20 metros cuadrados. Afortunadamente, a pesar de la aparatosidad del humo y los daños materiales, no ha habido que lamentar daños personales.

Un factor clave para evitar que el desastre fuera mayor fue la intervención de los vecinos de la zona. Antes de la llegada de los profesionales, los residentes colaboraron activamente para contener las llamas e impedir que el fuego se propagase al resto de las estancias de la vivienda.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del GES de Mugardos, Bomberos do Eume y Guardia Civil.

Tras sofocar las llamas, los equipos de extinción procedieron a ventilar el inmueble y asegurar la estructura afectada.