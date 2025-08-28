Jan Virgili ficha por cinco temporadas por el RCD Mallorca

Ya está en Mallorca el quinto fichaje, Jan Virgili Tenas, 19 años, el fichaje deseado por Jagoba Arrasate para la posición de extremo. Virgili aterrizaba anoche en la isla tras cristalizar al fin el acuerdo entre clubes, todo ello tras la segunda reunión entre Pablo Ortells y Deco en Barcelona.

El jugador pasará reconocimiento médico y acto seguido se hará oficial el fichaje de un extremo que viene de brillar en la final de la Copa Intercontinental sub 20. En Brasil, el extremo marcaba un gol espectacular marca de la casa, como los que ha marcado en la Youth League.

El Mallorca tiene mucho que agradecerle a Hansi Flick, técnico azulgrana, que no ha querido contar con él en esta pretemporada, lo que hizo que el jugador tomara la decisión de aceptar la oferta del Mallorca. Quiere jugar en Primera, tiene 19 años y sus expectativas son tan altas como su velocidad, es un jugador con carácter que quiere triunfar en Primera. Ha visto como otros jugadores que tenía al lado están en el primer equipo y el ver que él se quedaba en Segunda RFEF esta temporada hizo que aceptara la propuesta del Mallorca tras sólo un año en la cantera azulgrana.

Apuesta.-

Se trata de una apuesta clara del RCD Mallorca por un jugador que aún no ha jugado en Primera División pero por el que pagará alrededor de 3'5 millones de euros, ficha por cinco temporadas como en el caso de Pablo Torre.

Son dos fichajes parecidos en cuanto a las condiciones que pone el Barcelona, es decir, el 50% de una posible plusvalía y un derecho de repesca, y en ambos fichajes ha influido también Jagoba Arrasate, ya que el técnico también fue decisivo para convencer al extremo.

Había auténtico pavor en Can Barça a que Virgili pudiera explotar en otro equipo y el Barça hubiera perdido el control sobre el jugador. Un desgaste de imagen para la junta directiva y comisión deportiva, para el propio presidente Joan Laporta.

Su última actuación en Brasil generaba dudas en el Barcelona en cuanto a dejarle salir, por ello el fichaje estuvo en el aire hasta el final, algo que sólo desbloqueó la negociación entre Ortells y Deco con la ayuda de Aritz Aduriz.

Trayectoria fulminante hasta Primera.-

El jugador de Vilassar (Barcelona), empezaba a destacar en el Nàstic de Tarragona en el que fue determinante para el ascenso a división de honor, anotando 18 goles lo que le hizo entrar en el radar del Barcelona. El año pasado llegaba al Barcelona para enrolarse en el filial, en el que ha destacado en la Primera RFEF y en la Youth League, con un gran gol ante el Borussia Dortmund. Ha marcado ocho goles entre ambas competiciones, cuatro en cada, además de cinco pases de gol. Pero más que sus números, lo que impresiona de Jan es su verticalidad y capacidad de desborde, además puede hacerlo en ambas bandas, justo lo que pedía Arrasate.

El Mallorca puede perder a Jan a finales de Septiembre si es convocado como es probable para el Mundial sub 20, algo que también podría ocurrir con Marc Domenech o Jan Salas.

¿Qué esperar?

Jan Virgili ha destacado durante la temporada en la cantera del Barcelona, sólo el exceso de efectivos de ataque y de extremos titulares han impedido que Flick le diera una oportunidad. Hace cinco meses, ya se hablaba sobre su potencial, como reflejaba un reportaje en "Relevo":

"Es de lo mejor que hay en el Juvenil, aunque haya explotado tarde", comentaba un ojeador en la grada del Johan Cruyff. "Tiene potencial para la Primera División".

El propio técnico del Barça At. Juliano Belletti, ha destacado esta temporada sus condiciones: "Cuando llegó ya vimos que Jan tenía algo diferente. Lo que intentamos hacer en el día a día es darle confianza, trabajando mucho, por supuesto. Cuando tiene el balón y tiene la posibilidad de intentar jugadas de uno contra uno, que lo intente. Es como jugamos aquí, girando de un lado hacia otro, buscando los extremos en profundidad. Ha cogido la idea, tiene confianza y libertad para hacerlo. Estamos viendo a un gran Jan esta temporada"