La huella de Rafa Nadal en Roland Garros ya es eterna

Mallorca - Publicado el 26 may 2025, 08:27 - Actualizado 26 may 2025, 10:43

La nostalgia es como el vino, una vasito sienta bien pero en cuanto se pasa del segundo puedes hundirte en un mar que no tiene fondo.

Un gran vaso de nostalgia es lo que se tomó todo el mundo este domingo 25 del 5 del 2025, vaya fecha más redonda para un gran "gracias" más que "adiós", el que le brindaba el torneo de Roland Garros a su hijo predilecto, Rafael Nadal Parera, coincidiendo con los 20 años de su primera aparición en esa pista.

Era el homenaje a la altura del héroe, que no es poco. Primero porque cómo homenajear a quien ha hecho de un torneo su propia casa, quien ha dominado de manera tan abrumadora en la arcilla de París. Qué hacer para estar a la altura sin caer en lo excesivamente artificial, pomposo, o incluso cutre, algo que no se ajuste al perfil del homenajeado, que se hubiera sentido incómodo ante según qué espectáculos.

Por ello el torneo no sólo estuvo a la altura, sino que llevó a cabo uno de los homenajes más bonitos que se pueden hacer a su campeonísimo, el mallorquín universal y mejor deportista español de siempre, Rafa Nadal.

Se recurre insistentemente a que tiene aún más mérito tratándose de París y Francia, que no regalan nada a España. Y es cierto. Lo que ocurre es que el deporte suele tener una dimensión distinta a cualquier otro orden de la vida, porque la belleza, la creatividad y la emoción no exigen nacionalidad. Un francés como Zidane ha sido y es ídolo en España, será siempre idolatrado. Un croata, Modric, y un italiano, Ancelotti, se llevaron uno de los homenajes más sentidos que se recuerdan en el Santiago Bernabéu que ni tan siquiera tuvieron españoles como Casillas o Ramos, eran otros momentos y otro contexto, es cierto.

El homenaje perfecto.-

Nadal tuvo el homenaje que su figura merecía y que su persona deseaba. En un perfil discreto, moderado, como es Rafel y como son en su familia, como le educaron y como seguramente él estará educando junto a su esposa a su hijo, presente junto a él en el homenaje en la pista central Phillipe Chatrier, y que ya conoció a quienes han sido grandes rivales de su papá, Djkovic, Federer y Murray, sin saber muy bien quiénes eran esos señores.

Un poco de nostalgia era inevitable, no se mira a un pasado glorioso sin un punto de melancolía. Es imposible mirar hacia atrás en vídeos que repasan momentos fantásticos de un deportista, sin emoción, esas imágenes tienen poder evocador para quienes los ven, porque todos compartieron aquellos momentos. La carrera de un deportista, como los momentos de un equipo, forman parte de la vida de las personas que los siguieron, los aficionados al deporte.

Ver salir a la arcilla de la central a Rafael Nadal instantáneamente iba a generar emociones en los presentes y en quienes lo seguían por televisión. Más aún al arroparle y salir después a la pista Novak Djokovic, el único que aún disfrutamos con una raqueta, Roger Federer y Andy Murray. No ha habido y no habrá probablemente un cuarteto y especialmente un gran trío, Federer-Nadal-Djokovic, como éste en la historia del tenis. Tantas batallas, tantos duelos eternos, tantos puntos increíbles, tanta tensión en la pista, tanta emoción, tanta belleza como han generado estos cracks será muy, muy díficil. Como difícil será que alguien se acerque a 14 victorias en un mismo gran torneo.

El homenaje estuvo a la altura del genio, con sus rivales y amigos en la pista, con la grada teñida en color arcilla (qué gran idea) con las camisetas de los presentes, con la huella grabada para siempre en la Phillipe Chatrier (aún mejor idea), un momento que conmovió a Nadal como nunca le habíamos visto.

Si le habremos visto emocionarse después de una gran victoria allí mismo, estas eran otras lágrimas, de eterno agradecimiento, como eterna es la huella que queda en esa pista, la pisada del campeón, y el número mágico, 14, sus copas en Roland Garros.

Como le decía el tenista a Ángel García, enviado especial de COPE a esta cita y tantas otras en la carrera del mejor deportista español de todos los tiempos, ha sido "inolvidable".

"Lo primero agradecido por todo el cariño y respeto que me han mostrado en este país y en esta ciudad. Soy español y siempre he presumido de ello, pero siempre he respetado a este país desde el primer día que estuve aquí. Sentir ese cariño, respeto y amor recíproco es difícil de poder expresar en palabras. Ser reconocido en el lugar que ha sido más importante para uno mismo es especial. Lo he conseguido y es una grandísima satisfacción personal, tener ese trocito de mí en la Phillipe Chatrier para siempre es algo que me emociona. Ha sido un día inolvidable y, aunque no soy dado a estas cosas, ha sido perfecto. Una ceremonia perfecta y en la justa medida que hubiera soñado".

Además de sus rivales en la pista, estuvo Rafa arropado por su familia, dio las gracias a su tío Toni, fundamental para haber hecho carrera en París, y otros grandes amigos del deporte, como Pau Gasol, que siempre ha estado ahí junto a Rafael.

¿Por qué no en España?

Es la pregunta que se repite todo el mundo en nuestro país. El día del adiós, de la Davis, era muy difícil, era en ese momento, no daba tiempo realmente a mucho, y tampoco estaba seguramente el tenista tan preparado para homenajes en ese momento. Pero sobre todo todo fue su propia voluntad.

Nadal aclaraba en París ayer que había sido deseo propio aplazar cualquier homenaje ante la intención de Roland Garros de llevarlo a cabo, siendo como es "su" torneo, en el que ha hecho historia, debía ser ahí.

No es Nadal alguien que se sienta muy cómodo con según qué cosas que se puedan plantear, hubo un homenaje reciente del COE en el que recibió mucho cariño de los deportistas, algún diario ha contado en su gala también con él.

En definitiva, la cola debe ser interminable como es natural por la dimensión del deportista. Donde era lógico que sucediera lo que sucedió ayer es en Roland Garros, es "su torneo", el que le ha dado la gloria, más allá de otros grandes triunfos en los otros Grand Slams, Wimbledon, Estados Unidos y Australia, o la Davis.

Seguirán los homenajes, que a buen seguro querrá dosificar Nadal, mientras el deporte debe continuar y quienes están llamados ahora a continuar ese legado deben tener la atención.