El sentimiento de Simeone tras el penalti de Julián Álvarez: "Ultrajados"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recordó que él y su equipo se sintieron "ultrajados y violentados" por el penalti decisivo invalidado de Julián Álvarez en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, ya que "no se entiende ni se entenderá" por qué se tomó esa decisión en "una situación puntual tan importante".

"Difícil ponerle una palabra a algo tan violento. Nos sentimos ultrajados, violentados... ¿Por qué pasó? No se entiende y no se entenderá", expresó el técnico durante una entrevista a 'Dazn', cuyo avance fue lanzado este miércoles a través de sus redes sociales.

"Yo en ese momento caminaba, porque no estaba viendo los tiros de penal. Cuando veo que hace el gol, digo gol y de repente veo que no, pregunto qué pasó, porque no había visto la situación, y me cuentan que tocó dos veces la pelota. Cuando me lo dicen, digo 'bueno, sí habrá tocado dos veces la pelota'...", repasó.

"Y cuando vas a ver el partido ya terminado y la pelota no la tocó, es duro, porque hay mucho trabajo a partir de una situación puntual tan importante para desarrollar cómo la desarrollaron y para transitarla cómo la transitaron. No era un penal más. Era un penal de un pase a cuartos de final", reclamó Simeone sobre aquel hecho, sucedido el pasado 12 de marzo en la tanda de penaltis tras igualar con un 1-0 en el Metropolitano la derrota de la ida por 2-1 en el Bernabéu.

Cordon Press Julián Álvarez se resbala tras el lanzamiento del penalti que fue invalidado.900/Cordon Press

"Nosotros habíamos hecho una 'Champions' muy buena este año", continuó el técnico, que insistió en la "bronca" que supuso aquel penalti invalidado al atacante argentino, que supuso la eliminación del Atlético.

Además, Simeone consideró que "esta jugada quedará para la historia del fútbol". "A partir de ésta, como siempre pasa, cambiarán la regla", apuntó el técnico, en una entrevista grabada antes de esa decisión de la IFAB. "Me acuerdo del gol de Ramos en la 'Champions'", contó el técnico. "Yo estaba al lado del juez de línea, estaba viendo igual que él y yo vi que era fuera de juego, él vio que no era, pero se veía claramente que era fuera de juego. Después de diez u ocho años, el árbitro dijo 'nos equivocamos, fue 'offside', pero los momentos no vuelven y este momento no va a volver. Queda como un ultraje, directamente", concluyó en el vídeo difundido por 'Dazn'.