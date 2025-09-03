El Fibwi Mallorca Bàsquet se pone en marcha

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma 2025-26 pone el kilómetro a cero. El equipo entrenado por Pablo Cano comenzó ayer los entrenamientos de manera oficial con la ausencia del propio Pablo Cano que se encuentra concentrado con la selección de Chipre disputando el Eurobasket. El club está a la espera de la llegada de Juan Bocca, en camino a España tras finalizar su participación con Argentina en la Americup y la de Pedro Bombino, que está resolviendo una serie de trámites para incorporarse lo antes posible al equipo palmesano.

"Ver como ha sido la charla previa y ver esas conexiones que hemos comenzado a percibir te hace ver que vuelve a haber un buen grupo. Es fundamental que estén los cinco jugadores del año pasado porque eso ayudará a los nuevos”, explicaba tras el encuentro con los medios Rubén Escalas, segundo entrenador del conjunto balear. "Debemos ser un equipo y aceptarnos tal y como somos y creo que esa fue una de las claves del año pasado. En ese sentido el club, creo, trabaja bien porque no sólo ficha buenos jugadores sino que también ficha buenas personas”, agregaba el entrenador mallorquín que se ocupa de dirigir los entrenamientos del equipo hasta la llegada de Cano.

Por su parte, Guillermo Boscana, presidente del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma señalaba que“era un sueño volver a Primera FEB y ahora estamos y lo tenemos que disfrutar”. “Mantener el bloque de la temporada pasada era y siempre es muy importante porque eso quiere decir que los que vienen se adaptan a algo que ya está hecho. Son siete jugadores que acompañarán a los cinco y creemos que son lo mejor de las posibilidades a las que podíamos llegar. Estamos muy contentos”, aseguraba un Boscana que también animaba a la afición del equipo balear a hacerse socio "con la misma ilusión que tenemos nosotros"