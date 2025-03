Felipe Campuzano Pérez: "Se va un padre pero como genio que es, su música será eterna"

Un genio de la música nos dejaba el pasado 4 de Marzo. Uno de los compositores fundamentales de la música española de finales del Siglo XX. A sus 79 años, Felipe Campuzano se mantenía muy activo frente a su siempre presente piano interpretando las piezas de toda una vida.

Él se acaba de ir con la música a otra parte, pero en nuestro mundo terrenal quedan sus piezas, canciones que cantado diferentes generaciones de españoles como "Achilipú", "Te estoy amando locamente" o "La minifalda" entre otras muchas. Campuzano se grababa a menudo interpretando piezas, mandando dedicatorias en las redes sociales, era un músico activo a pesar de su edad.

Tal vez por ello su fallecimiento cogía por sorpresa en Mallorca a su hijo Felipe Campuzano Pérez y a sus hermanos. "Inesperada" muerte comenta en Deportes Cope Baleares el propio Felipe. Porque Felipe fue futbolista durante muchos años, una carrera prometedora en el RCD Mallorca que finalmente no dio el salto al primer equipo desde el Mallorda B.

hijo fue futbolista del RCD Mallorca y también es músico como su padre. De hecho interpreta muchas canciones de su padre a menudo.

Durante su etapa como prometedor central del Mallorca B, en Segunda División B, acostumbrada a interpretar temas al piano en no pocos hoteles de concentración. Se lo pedían los compañeros y ahora recuerda con humor que también los directivos.

Su aventura en el fútbol concluyó tras probar en el Granada y Valladolid B para reconducir su vida profesional ya por otro lares. Estuvo en las puertas de uno de los mejores Mallorcas, aquel de Cúper, pero no se le abrió la puerta del primer equipo.

Felipe ha explicado en Cope qué ha significado para él la figura de su padre, una figura tan marcada y más siendo él también músico: "ha sido una semana bastante dura, tanto mis hermanos como yo no nos lo esperábamos, estaba relativamente bien. Estaba escuchando el piano que has puesto y pensaba que era mi padre y me he dado cuenta de que era yo. Es una pérdida grande, se va un padre pero como genio que es a través de su música será eterno. Nos deja un legado de melodías, de composiciones, será eterno a través de su música".

"Desde pequeñito me ha gustado el piano y sigo tocando. Siempre llevo los temas de mi padre. Estoy afincado en Mallorca hace tiempo, aparte de mi trabajo soy componente de un grupo rociero y trabajamos bastante en la isla y fuera de la isla. La música siempre ha sido parte de mi vida y nunca la dejaré".

El contacto con su padre.-

Felipe recuerda que "aunque estuviera en Marbella y yo en Mallorca siempre hemos tenido contacto, no se me ha quedado nada en el tintero y nunca hemos tenido ningún problema. Ha tenido una vida intensa, ha viajado por todo el mundo, siempre decía que llevaba su piano marinero, su piano andaluz, yo diría un piano mundial. He visto gente emocionarse en sus conciertos. Es un genio, muy admirado por el mundo artístico. Además de la gente que iba a verle, también fue admirado por los artistas. Con un carácter muy fuerte, es verdad".

"Es verdad que hace un mes tuvo una operación delicada pero se había recuperado bien. Me comentó mi hermana que le costaba un poquito más el piano, ha sido una muerte natural, ni se ha enterado, no ha sufrido. Me quedo con que nos deja todo este legado musical y ha tenido la vida que ha querido vivir".

"Tengo el mismo toque que él, y no es mi intención imitarle, es lo que me sale. Desde pequeñito. Mi madre también ha sido artista, una cantante maravillosa de canción española que ha trabajado con gente tan importante de este país como Antonio Molina, pero luego me tuvo y dejó su carrera por mí".

Sus recuerdos como jugador.-

"Me vine con ocho años a la isla con mi madre y su marido, que ha sido mi padre. De hecho mi padre biológico me decía que he tenido dos padres. Él era consciente de que el que ha ejercido como padre es el marido de mi madre. Entré a hacer las pruebas de pequeñito y ascendí desde alevín por todas las categorías. Con el B logramos el ascenso a Segunda A. Luego dejé el fútbol aparcado".

Recuerda que no tuvo opciones de dar el salto al primer equipo: "el último año tuve bastantes lesiones y luego la gente se acuerda sólo de los últimos diez partidos, no se me abrieron las puertas, no porque no valiera, lo que pasa es que se juntan muchos factores. Te pilla joven, hay que tener la cabeza bien centrada. No es que no estuviera centrado. En el fútbol llegan no siempre los mejores sino los más inteligentes. En mi equipo teníamos jugadores como Juanjo Dobla, nos fuimos a Granada los dos, estaba Miki Garro, Rondo, Luque, Martí... El fútbol ha cambiado mucho, creo que había más calidad y ahora impera un poco más el físico. Ahora son atletas, son portentos".

Agradecimiento a la gente.-

"Quería agradecer a tanta gente que me ha mandado sus condolencias por las redes sociales, no he podido atender mucho, ha sido una semana bastante dura para mí. Es bonito sentirse querido en estos momentos y te ayuda".