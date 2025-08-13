Tomás Guasch deja claro cuál va a ser el papel de Vinicius en el Real Madrid tras jugar ante el Tirol: "Menos brillante"

El Real Madrid ha goleado este martes al WSG Tirol (0-4) en Innsbruck (Austria) en su único partido amistoso de la pretemporada, en el que los de Xabi Alonso exhibieron su olfato goleador ante un rival claramente superado. Kylian Mbappé, con un doblete, Éder Militao y Rodrygo fueron los autores de los goles.

el real madrid gana al wsg tirol 0-4

En su primer test antes de iniciar el curso 2025-26 frente a Osasuna, el conjunto blanco, con Arda Güler dirigiendo el juego y encontrándose con el larguero en dos ocasiones, solo necesitó 13 minutos para encarrilar el marcador con los tantos de Militao y Mbappé, quien participó en tres de los cuatro goles. El internacional francés amplió la ventaja tras el descanso y Rodrygo Goes, con su futuro aún en el aire, cerró una victoria convincente.

la opinión de tomás guasch

En El Partidazo de COPE, Tomás Guasch analizó las claves del encuentro, empezando por advertir que no se puede esperar ver a un Real Madrid al 100% todavía, ya que el equipo necesita coger ritmo. Además, destacó como gran noticia que no hubiera lesionados: “Desde el Madrid deberían esperar cuatro o cinco partidos como el de hoy, con la gente cogiendo ritmo. Ha sido una gran noticia que no haya habido lesionados”.

Guasch también subrayó que el Real Madrid es el único equipo en LaLiga al que se le exigirá jugar como si hubiera tenido un mes entero de pretemporada. Además, comentó el nuevo rol de Vinícius en este equipo, más defensivo que ofensivo: “Es muy complicado exigir a este equipo, el único en la Liga, que juegue como si tuviera un mes de entrenamiento. Ahora se les ve más juntos. Ese Vinícius quizá sea más trabajador que brillante, y eso demuestra que tienen en mente que lo del año pasado no se puede repetir”.