Djokovic, tras el homenaje a Rafa Nadal en Roland Garros: "Jugar ante ellos ha sido mi mayor motivación"

Mallorca - Publicado el 27 may 2025, 08:30 - Actualizado 27 may 2025, 08:32

El homenaje "perfecto" en palabras de Rafa Nadal de Roland Garros al genio mallorquín el pasado domingo ofrecía una imagen impactante del gran cuarteto, los cuatro fantásticos que marcaron una época dorada del tenis mundial.

Las rivalidades entre Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray proporcionaron una etapa espléndida de este deporte. De los cuatro fantásticos sólo queda en activo el serbio, que va a participar en otra edición del torneo parisino. El mejor tenista de la historia, con 24 Grand Slams, Novak Djokovic, se ha deshecho en elogios hacia Nadal y los otros dos grandes rivales, tras compartir con ellos una jornada inolvidable.

Al propio Djokovic le habrá provocado un sinfín de reflexiones sobre su propio final de carrera el haber participado en el homenaje a Nadal, como estuvo en los de Federer y Murray.

"Sinceramente, yo también estuve pensando en mi final anoche o ayer cuando veíamos el discurso de Rafa, sobre todo esos momentos en la trastienda, los tres, hablando con Federer y Murray sobre sus despedidas, recordando y reflexionando sobre sus rivalidades. Claro que una parte de mí está orgullosa de seguir adelante. Pero al mismo tiempo, estaba, y todavía estoy, un poco triste de que se hayan ido, porque ellos fueron mi mayor motivación, mi razón para competir con tanta intensidad y durante tanto tiempo".

El serbio ha bromeado en las últimas horas con los periodistas sobre si tiene claro cuándo se acabará su carrera: "no he pensado en una fecha exacta, si es lo que buscáis".

Sobre su participación en Roland Garros, indica que "después del título de Ginebra, me siento más seguro. Me siento más optimista sobre mi nivel de juego porque tenía muchas dudas sobre mi juego y necesitaba alcanzar el nivel que deseaba, ya que estaba a punto de comenzar el torneo más importante aquí". Precisamente, el actual número 6 del mundo, ya no tiene a Murray como técnico, cree que debían cambiar aunque se muestra agradecido por haber tenido al británico y antiguo rival con él. Su técnico ahora es Dusan Vemic.