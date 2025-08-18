Diez años de 52 Súper Series en Puerto Portals

Una de las grandes citas de la vela en el intenso calendario náutico de Baleares es el circuito de las "52 Super Series", que esta semana hace escala en Puerto Portals (Mallorca).

La prueba mallorquina será la cuarta y penúltima de un circuito de élite montado por grandes empresarios amantes del mar y de las regatas. Se trata de 13 equipos de élite en un circuito que mide a monotipos, una lucha de igual a igual en tiempo real y con un campo de regatas no tan lleno como en otras regatas, sino como un circuito reducido de élite, un total de 13 equipos, aunque serán 12 barcos en la prueba de Mallorca por ausencia del Phoenix.

Estos monocascos están construidos en fibra de carbono de 52 pies, 15,85 metros de eslora, con gran superficie vélica y unas quillas largas y delgadas, barcos sin ningún elemento adicional que no sea el propio de la competición y unos equipos perfectamente entrenados y compenetrados para dar el máximo.

En esta flota es destacable que haya seis mallorquines, regatistas que lo han sido todo como Jordi Calafat y un clásico de este circuito como Pedro Mas, que esta temporada está en el equipo de Hong-Kong "Alpha Plus", que pertenece a Swhan Kang.

El circuito está liderado por el estadounidense Quantum de Doug Devos, un clásico acostumbrado a estar al frente de la flota, seguido de Sled de Takhasi Okura.

Pedro Mas es séptimo con Alpha Plus y apunta en Deportes Cope Baleares: "la previsión de viento es baja por ahora, pero el térmico siempre se porta. A partir de la una habrá 11 o 12 nudos y vamos tirando. Tanto yo como te diría el 100% de la gente que está aquí le gusta venir a Portals y la bahía de Palma, siempre tenemos buenas regatas, Sofía, Copa del Rey, esta misma, la gente sale contenta. Me he incorporado este año a este equipo, hemos tenido buenas regatas y algunas más flojas pero estamos contentos. Miramos hacia adelante y es un proyecto que ha dado un paso adelante y esperamos el que viene estar más adelante".

El Consejero Delegado del circuito, Agustín Zulueta, valora en COPE la década en Portals: "es nuestra segunda casa. Es un evento que se repite cada año, somos uno y no dos equipos, que sea por muchos años. La previsión de viento no es muy buena pero se juntan diferentes factores, la temperatura del agua, hay que ver, una fecha complicada en Mallorca que es Agosto pero también sabemos que es uno de los mejores campos de regatas del mundo. El nivel de la flota es altísimo y están sometidos a una gran presión y eso hace que los cuchillos estén ahí en la regata diariamente, cada día puede ganar cualquiera".

Sobre los mallorquines en la regata, "son seis en total y 12 españoles. Lo más importante es que hay tripulantes representado a 23 países. La gente que viene aquí también es embajadora de Portals y Mallorca".