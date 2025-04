Chimo González Devesa: "Para Los Ángeles espero cuatro medallas y cinco estaría muy bien"

El 54 Trofeo Princesa Sofía Mallorca, que este año estrena patrocinio con Fergus Hotels, ha dado el pistoletazo de salida al nuevo ciclo olímpico que pondrá rumbo a Los Ángeles 2028.

En la bahía de Palma están muchos de los regatistas de todo el mundo que pelearán por los campeonatos mundiales y la lucha por las medallas en la cita californiana dentro de tres años. La vela española siempre levanta grandes expectativas por su historia, de hecho en París 2024 fue uno de los oros de España, con Diego Botín y Florian Trittel, aunque se esperaba algún metal más que se escapó.

El presidente de la Federación Española de Vela, y ex presidente de la balear, Chimo González Devesa, viene de reunirse con los representantes del CSD y aterriza en el Trofeo Sofía que tan bien conoce y en el que ha trabajado tantos años en la Federación Balear. Conoce la importancia de la bahía de Palma para la flota mundial.

González tiene grandes expectativas en este ciclo, como indica en Deportes Cope Baleares: "en Marsella nos merecíamos tres medallas como mínimo. En Los Ángeles confío en cuatro medallas y cinco ya sería un exitazo. Tenemos posibilidades, en 470, los dos 49, en el Nacra, en el IQ Foil t enemos regatistas muy buenos para conseguir esas medallas".

El presidente de la RFEF se muestra encantado con el Sofía "voy a estar ahí ya y poder saludar a la gente. Espero que consigamos buenos puestos. Es una bahí excepcional como demuestra el número de equipos extranjeros que vienen a entrenar y regatear. Es un lujo tener el Sofía".

El director del programa olímpico, el mallorquín Xisco Gil, indica que "el sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos no son sólo los resultados, es más criterio técnico. Se tiene en cuenta las condiciones del lugar en el que se va a competir. Vivimos del viento, en ocasiones hacemos campeonatos del mundo en condiciones marginales que no valoran el esfuerzo por ejemplo de un deportista". Dice Gil que cambian mucho las condiciones: "al vivir del viento todos los sitios son distintos y hay que aclimatarse y buscar objetivos en todo campo de regatas. Pero es muy diferente. Es la intesnidad del viento, las corrientes, una isla cercana que te devuelve el viento. Los Ángeles genera mucho calor por ejemplo y el viento no es constante en todo el campo de regatas, cambian muchas cosas". Gil admite que la presión de unos Juegos muchas veces afecta a los regatistas, "porque no son objeto de seguimiento mediático durante cuatro años y luego hay mucha gente pendiente en los Juegos Olímpicos, hay que saber asumirlo".