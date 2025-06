El Caño Ibagaza cree que "Pablo Torre sería una opción muy buena para el RCD Mallorca"

El RCD Mallorca intenta acelerar por Pablo Torre, una opción que el club lleva trabajando desde hace tiempo. El Barcelona ve con buenos ojos que el jugador salga al Mallorca, que está bien posicionado en la carrera entre otros muchos pretendientes. Decidirá el jugador al final, porque tiene donde elegir.

¿Y qué podría aportar al Mallorca el joven centrocampista? El ex bermellón Caño Ibagaza lo tiene claro, lo que no ha tenido en toda la temporada pasada ni tiene en la plantilla, esa visión en tres cuartos de campo, es decir, lo que aportaba Ariel Ibagaza, una voz autorizada.

En Deportes Cope Baleares, Ibagaza afirma que Torre es "muy buena opción si finalmente viene. Es un media punta que tiene último pase, le vi con la selección sub 21, le falta fútbol (minutos) porque no jugó mucho, pero tiene calidad, último pase, se asocia bien. Lo que pasa es que si no hay extremos va a sufrir".

Le diferencia de Darder: "necesita Darder ver la cancha de frente, no le gusta jugar de espaldas, puede jugar junto a un pivote defensivo, tiene calidad, corre bien el campo. Teniendo extremos y si se hace la opción de Pablo Torre por ahí el Mallorca se puede ajustar bien".

Ibagaza lo ha destacado durante toda la temporada, la falta de jugadores con visión en el último tercio de campo en la plantilla del Mallorca: "lo hemos comentado muchas veces, ese Isco, que elude jugadores, que tiene control orientado, que da el último pase, no lo ha tenido. Más ahora que se ha ido Navarro que podía hacer algo parecido. Si se hace Pablo Torre le va a dar esa calidad de mitad de campo hacia adelante que le hace falta al equipo".

En cuanto a las críticas recibidas por Robert Navarro por según se ha leído aportar poco al equipo en esta temporada, Ibagaza no cree que haya sido así exactamente:

"La segunda vuelta no fue buena, Robert no se recuperó bien de la lesión y lo debió pasar j...porque quería ayudar al equipo. Ahora se va al Athletic, ahora con Nico si se va al Barcelona, se le abre una puerta. En el Mallorca estuvo bien, lástima de su lesión, le dio cositas al Mallorca".

Finalmente y sobre el Mundial, el argentino reconoce que "se nota el calor, se nota el cansancio y que algunos necesitan vacaciones. Pero está siendo una buena competición, da mucho dinero y al que lo gane imagina. Una pena lo del Atlético de Madrid, sinceramente. Le tocó un grupo muy difícil y era su última opción".

No contemplan como cesión a Roony Bardghji.-

El joven sirio-sueco Roony Bardghji, del Copenague y posible fichaje del Barcelona, ha estado en el radar del Mallorca durante mucho tiempo. El club bermellón había peleado por su fichaje en propiedad. Se trata de un joven de 19 años con gran visión de juego y el Mallorca lo conoce bien.

Sin embargo, su probable fichaje por el Barcelona le aleja ya que en Son Moix no se plantean una cesión del jugador.