Vuela a Gran Canaria con su hijo, un menor, lo abandona e intenta regresar a Marruecos

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Gran Canaria a un hombre marroquí como presunto autor de un delito de abandono de menor y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros al viajar a la isla con su hijo, a quien quitó la documentación para abandonarlo en España e intentar luego abandonar el territorio nacional.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de diciembre, cuando una llamada alertó de que un menor magrebí se había presentado por sus propios medios en la sede de Cruz Roja ubicada en Telde.

El niño explicó que había llegado a Gran Canaria un día antes en avión junto a su padre, quien pretendía regresar posteriormente a su país de origen dejándolo solo en España y llevándose consigo su documentación, lo que situó al menor en una situación de desamparo e indocumentación.

Por su parte, la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Telde se hizo cargo del menor, que ingresó en un centro de acogida de menores de San Bartolomé de Tirajana por orden de la Fiscalía de Menores, donde permanece bajo tutela y protección institucional.

Al mismo tiempo, los agentes iniciaron una investigación para localizar al padre del niño, y a través de las bases de datos policiales, se pudo confirmar que el menor y su progenitor habían accedido juntos al territorio español el pasado 15 de diciembre en un vuelo procedente de Marruecos.

Las grabaciones de seguridad del aeropuerto que corroboraron que ambos abandonaron juntos la terminal acompañado por un tercer varón, y una vez se pudo identificar al padre del menor, se activó un dispositivo policial de búsqueda.

INTENTÓ COGER UN VUELO A MARRAKECH

Fue el 19 de diciembre cuando los investigadores recibieron una comunicación del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Gran Canaria alertando de que el presunto autor intentaba salir del país en un vuelo con destino a Marrakech.

De inmediato, los agentes se desplazaron al aeropuerto y procedieron a la detención del individuo antes de que pudiera abandonar el territorio nacional, mientras que una vez finalizadas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional.