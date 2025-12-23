Dani Fernández, Suede y Sanguijuelas del Guadiana lideran las primeras confirmaciones de Pirineos Sur 2026

El festival Pirineos Sur 2026 ya tiene a sus primeros confirmados. Artistas como José González, Suede, Bomba Estéreo, Dani Fernández, Carlos Ares, Nacho Vegas, Rufus Wainwright, Valeria Castro, Hens, Sanguijuelas del Guadiana, La M.O.D.A., ETS y La Fúmiga forman parte del primer avance de su XXXIII edición, que se celebrará entre el 9 y el 26 de julio. Las entradas ya están a la venta en la web del festival, que volverá a desplegar su icónico escenario flotante sobre las aguas de Lanuza.

Un referente del verano

Con este adelanto, Pirineos Sur se consolida como un referente en el calendario estival, atrayendo a un público fiel durante más de tres décadas. Tras alcanzar cifras récord el año pasado, con más de 47.000 asistentes y cinco ‘sold outs’, la organización espera mantener la tendencia al alza. Recientemente, el festival ha recibido la Medalla al Mérito Turístico 2025 del Gobierno de Aragón y el premio a Destino Musical del Año en los TIIM Awards.

Amalia Ortiz, directora del festival, ha asegurado que “esto es solo el comienzo de una edición que iremos completando manteniendo siempre la calidad artística y la identidad que define el festival per se”. Ha añadido que Pirineos Sur es un evento que se disfruta en un enclave único rodeado de la propuesta gastronómica y paisajística de Sallent de Gállego.

Pirineos Sur es un festival con magia, tanto por su formato como por el escenario natural en el que se celebra" Isaac Claver, presidente de la DPH

Por su parte, Isaac Claver, presidente de la Diputación Provincial de Huesca, ha subrayado que “Pirineos Sur es un festival con magia, tanto por su formato como por el escenario natural en el que se celebra”. Lo ha calificado como un ejemplo de cómo la provincia aprovecha un entorno único para atraer turismo, uniendo naturaleza y cultura con una propuesta diferenciadora.

PIRINEOS SUR Presentación Pirineos Sur 2026

Cartel por días

La programación comenzará el jueves 9 de julio con el debut en el festival de José González y Rufus Wainwright. El cantautor sueco-argentino, figura clave del folk moderno, llevará a Lanuza canciones que han marcado a una generación como ‘Heartbeats’, mientras que Wainwright ofrecerá uno de sus aclamados recitales al piano.

El viernes 10 de julio será el turno de Suede, una de las bandas imprescindibles del brit pop de los 90. La formación de Brett Anderson repasará éxitos como “Animal nitrate” o “Beautiful ones”. Esa misma noche actuará Nacho Vegas, quien publicará su nuevo disco, ‘Vidas semipreciosas’, a principios del próximo año.

El primer fin de semana lo cerrará el domingo 12 de julio el enérgico directo de Bomba Estéreo. El grupo colombiano convertirá el pantano en una fiesta con su mezcla de electrónica, hip hop y cumbia, presentando su último trabajo, ‘Astropical’.

El segundo fin de semana arrancará el jueves 16 de julio con La M.O.D.A., que ya actuó con gran éxito en 2022 y regresa para presentar su nuevo álbum, ‘San Felices’. Les acompañarán Sanguijuelas del Guadiana, una de las propuestas más singulares de la escena emergente por su combinación de tradición del sur con espíritu punk.

PIRINEOS SUR Sanguijuelas Del Guadiana

El sábado 18 de julio será una de las noches más esperadas con Dani Fernández, considerado una de las voces más personales del pop actual, que repasará grandes temas de su último disco ‘La Jauría’. El cartel del día lo completará Hens, uno de los referentes del nuevo pop urbano que ha conectado con toda una generación.

Ya en el último fin de semana, el 23 de julio, será el turno del gallego Carlos Ares, una de las revelaciones del pop alternativo reciente, y de Valeria Castro. La artista canaria, que tuvo que cancelar su actuación en la pasada edición, finalmente llevará a Lanuza la delicadeza de sus canciones.

La clausura de la XXXIII edición llegará el 26 de julio con la noche festiva protagonizada por los vascos ETS (En Tol Sarmiento) y los valencianos La Fúmiga. Ambas bandas prometen un cierre lleno de energía y ritmos bailables para poner el broche de oro al festival.