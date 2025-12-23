Fenerbache frena al Barça en un partido con final polémico

El Barça ha caído 72-71 en la pista del Fenerbache, vigente campeón de Europa, en un partido muy igualado en la que los azulgrana han tenido la posibilidad de ganar en el último tiro pero el lanzamiento de Punter ha sido taponado evitando que la sexta victoria consecutiva llegara al casillero barcelonista. El alero norteamericano ha sido junto con Brizuela y Norris lo más destacado del equipo azulgrana a los que les ha faltado la colaboración del resto de compañeros, tan solo Vesely ha pasado de los cinco puntos anotados. Dos referentes como Hernangómez y Satoransky, que venían de hacer unos buenos partidos, anotaron cuatro puntos entre los dos. Cale, Marcos y Laprovittola tampoco estuvieron a la altura. El Fenerbahce también sobrevivió gracias al tridente Baldwin, Tucker y Biberovic, a los que se le unió Hall en menor medida y Melli, poco acertado en ataque, pero muy certero en el rebote, acabó con 10 capturas.

Otra de las claves fue la diferencia de tiros libres, los turcos lanzaron 24 por solo cuatro los azulgrana, una diferencia que no se corresponde a lo que se ha visto en la pista con una última jugada que acabó con falta de Punter sobre Balwin especialmente polémica donde Fenerbahce sentenció el partido.

El primer cuarto se dividió en dos mitades. El Barça ha empezado bien, sobre todo después de remontar un 4-0 de salida favorable a Fenerbache y situarse en penas dos minutos en un 4-9, con un parcial de 0-9, lo que ha obligado al entrenador Sarunas Jasikevicius a pedir en primer tiempo muerto. Hasta ese momento todos los puntos llegaron de la mano de los tres jugadores norteamericanos. Punter con cinco puntos, Cale y Norris, este último ha sido recuperado por Xavi Pascual para la causa tras convertirse en un jugador apenas utilizado por Joan Peñarroya, de hecho el ala pívot ha jugado de inicio, muestra de la confianza que tiene pascual en el jugador que tiene más minutos tras la lesión de Shengelia. El tiempo muerto de Saras ha obtenido sus frutos y en una actuación coral y con un mayor acierto en el rebote ofensivo le ha dado la vuelta al marcador hasta cerrar el cuarto con un resultado de 17-13 tras un parcial de 13-4.

En el segundo cuarto ha destacado el buen inicio del equipo otomano en el que ha emergido la figura de Tarik Biberovic que anotó 10 puntos prácticamente seguidos para poner la máxima diferencia en el marcador 35-25, solo respondido por Punter que sigue enchufado de cara a canasta y que gracias a sus puntos ha evitado males mayores. El norteamericano cerró el periodo con 16 puntos casi la mitad de los que ha anotado el equipo en su conjunto 35-33.

En el tercer cuarto el nombre propio fue Miles Norris, con Punter en el banco por descanso y para tenerlo fresco en un último cuarto que se presumía apretado, el ala pívot emergió desde la distancia con tres triples sin fallo para sumar 11 puntos, actuación que se vio secundada por Brizuela que tuvo una buena entrada en el periodo con un triple que volvía a poner al Barça por delante en el marcador desde la mitad del primer cuarto 48-50. Todo un preludio de lo que vendría después. Jasikevicus pidió tiempo muerto para evitar que el conjunto azulgrana se marchase en el marcador y logró su propósito con un triple de Melli y una canasta de Tucker para cerrar el periodo con una mínima ventaja 53-52.

El último cuarto estuvo marcador por la igualdad y por la actuación de Brizuela que se echó el equipo a las espaldas mientras Punter seguía en el banco, con un triple inicial seguido de seis puntos casi consecutivos para sumar 17 en total y poner al Barça en ventaja con 5 puntos 61-66. En ese momento Pascual dio entrada a Punter para rematar el partido, pero el escolta falló dos tiros de tres puntos, mientras que Fenerbache le daba la vuelta al marcador con dos triples de Biberovic y Hall para adelantarse 67-66. Punter esta vez sí, anotó desde la esquina de tres 67-69. Baldwin empataba a 69, Vesely volvía a poner al Barça por delante 69-72 cuando llegó la jugada decisiva. A falta de 10 segundos Baldwin sacaba una más que rigurosa falta personal de Cale que los árbitros consideraron que era sobre un lanzamiento de tres. El base anotó los tres tiros libres para poner el 72-71. En la jugada siguiente Punter buscó un lanzamiento de dos pero su tiro fue taponado por Baldwin y ahí se cortó la racha de cinco victorias consecutivas.

Ficha técnica:

Fenerbahce: Horton-Tucker (16), Hall (11), Melli (6), Biberovic (16), Birch (6) -equipo inicial-, Boston (0), Bacot (0), Baldwin (16), Colson (2) y Birsen (0).

Barça: Punter (20), Satoransky (0), Cale (4), Norris (11), Vesely (8) -equipo inicial-, Brizuela (19), Parra (0), Hernangómez (4), Laprovittola (2) y Marcos (3).

Parciales por cuartos: 17-13/18-20/18-19/19-19