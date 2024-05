El atletismo de Menorca está reivindicando a los políticos que no bloqueen una necesidad de su deporte en la isla, como es una nueva pista de atletismo de ocho calles en Ciutadella. No hay ninguna instalación así en la isla y el Consell de Menorca ha proyectado una en Ciutadella.

Ahora mismo en el Ayuntamiento ciutadellenc hay bloqueo porque el bloque de izquierdas no secunda la propuesta del gobierno municipal del PP. En el último pleno municipal hubo ya protestas de la gente del atletismo pidiendo que se desbloquee, también la Federación balear de atletismo hizo un comunicado.

El presidente de la Federació d'atletisme de les Illes Balears, Gabriel Gili, explica en Deportes Cope Baleares cómo ha ido todo: "el Ayuntamiento de Ciutadella tiene unos terrenos en los que el Consell de Menorca quiere invertir seis millones de euros para hacer una pista buena, y la única de ocho calles que habrá en la isla. Los terrenos son del Ayuntamiento de Ciutadella y se deben ceder al Consell para poder hacer esta pista, algo que se puede ejecutar rápidamente".

Sin embargo, el problema es que "el Ayuntamiento gobierna en minoría el PPy los partidos de izquierdas son mayoría y empezaron a poner palos en la cesión de los terrenos para que el Consell hagan la pista. Pedimos que no se politice este asunto, porque si además no se hace la pista el Consell ha dejado bien claro que no se hará nada. Es lo que reclamamos, que no se politice este asunto cuando se habla de deporte".