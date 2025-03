El Atlético Baleares da en el Blanco y quiere continuar con la gran remontada

El Atlético Baleares recibe este domingo al Olot con la firme intención de continuar con su gran remontada. Los balearicos están a cinco puntos de la cabeza a pesar de su gran reacción, y es que los de arriba tampoco aflojan y el sprint final de la Segunda RFEF (faltan ocho jornadas) va a ser muy emocionante.

El Atlético Baleares ha sumado 10 puntos de 12 desde la llegada de su técnico, Luis Blanco. Tras el primer empate en el Estadio Balear nada menos que ante el Sant Andreu en el debut del técnico, después ha conseguido tres victorias consecutivas ante Mestalla, Sabadell y Badalona, dos fuera de casa.

¿Qué ha cambiado? la mentalidad dicen los propios jugadores, se ha intentado limpiar la cabeza después de haberse convertido en un equipo que no era ganador. Un nuevo entrenador siempre provoca una reacción en un vestuario pero esto en sí mismo no basta si no va acompañado de trabajo y de saber tocar la tecla oportuna.

Este domingo reciben al Olot a las 12h en el Estadio Balear. El equipo quiere continuar con su gran remontada y seguir recortando puntos con el líder, el Sant Andreu, ahora mismo a cinco puntos.

Para el encuentro no podrá contar con Carlos Julio y Ulrich por sanción, precisamente el "sheriff" como conocen en la plantilla al centrocampista alemán acababa de reaparecer. Por contra recuperan efectivos importantes como Rubén Bover, Sergio Moreno y Castell, quienes cumplieron sanción en Valencia. Además, podría regresar el canterano George Andrews tras dos meses de baja.