El 54 Trofeo Princesa Sofía de Vela, récord de participación, nuevo patrocinador y escaparate para los más jóvenes

La mejor regata de vela olímpica de España arranca esta semana la bahía de Palma. Es la edición número 54 del Trofeo Princesa Sofía Mallorca, que este año estrena nuevo patrocinio con FERGUS Hotels.

Será una regata récord en cuanto a participación en este año postolímpico. Los listados de inscritos son prácticamente definitivos de récord con casi 850 embarcaciones frente a las 779 que tomaron parte de la edición inaugural del ciclo de París 2024. En las cuatro clases masculinas participantes, salta a escena una nueva generación de regatistas que buscará brillar en Mallorca ante la ausencia de algunas de las grandes espadas. El Sofía forma parte del Grand Slam de la vela, junto a la Semaine Olympique Française, la Dutch Water Week, la Kieler Woche y la Long Beach Olympic Classes Regatta.

La prestigiosa competición española de vela olímpica, cuyas regatas se disputarán del lunes 31 de marzo al sábado 5 de abril en aguas de la bahía de Palma, registra pleno de convocatoria, con las diez clases olímpicas en acción, las mismas que se dieron cita en Marsella el pasado verano, y las mismas que lucharán por la gloria olímpica en Los Ángeles 2028. Las cuatro categorías masculinas destacan por ser de las más numerosas: la flota de ILCA 7 alcanzará las 174 unidades, en IQFOiL masculino hasta 111 tablas estarán en la línea de salida, de 49er se han inscrito 92 tripulaciones, y en Formula Kite masculino serán 59 los riders que volarán en el 54 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels.

Sin los oro olímpicos Botín y Trittel.-

En 49er, los medallistas de París 2024 se han permitido un merecido descanso en sus campañas olímpicas. Los españoles Diego Botín y Florian Trittel, oro con honores en aguas de Marsella, son baja en la cita mallorquina por sus compromisos con el circuito SailGP, que estos días hace escala en Estados Unidos.

Buscan también su momento las tripulaciones españolas llamadas a coger el relevo de Botín y Trittel, como las formadas por los hermanos Martín y Jaime Wizner y por Conrad Konitzer y Antonio Torrado. “Estamos muy ilusionados con este nuevo ciclo olímpico, porque mi hermano y yo por primera vez vamos a hacer toda la campaña juntos”, comenta Martín Wizner. “Al no estar los medallistas de París, el Sofía puede ser una oportunidad para nosotros para dar el salto, pero es verdad que el nivel será altísimo igualmente, por ejemplo están los campeones del mundo y de Europa del año pasado. Tenemos mucho trabajo por delante, pero nuestro objetivo es poder dar guerra a Diego y Flo en unos años”.

Nacho Baltasar.-

En iQFOiL masculino, el podio de París 2024 al completo disputará la edición del Sofía. El israelita Tom Reuveny, el australiano Grae Morris y el holandés Luuc Van Opzeeland están confirmados en la cita mallorquina, conscientes de que no pueden perder comba tras el cambio de material en esta clase. Intentará plantarles cara el mallorquín Nacho Baltasar, quien en Marsella se quedó a las puertas de las Medal Series y que afronta su segunda campaña olímpica más seguro que nunca.

Dice el joven Baltasar que “es la primera regata importante después de los Juegos y nos volvemos a ver las caras todos los regatistas, tras un descanso corto: todos se han puesto las pilas lo antes posible debido a los cambios de equipamiento. Tengo muchas ganas porque es en casa y porque me siento muy cómodo con la vela reducida. La conozco bien porque es la que he utilizado en mi etapa juvenil. Creo que este cambio me podrá aportar una mejora significativa, ya que siempre he sido de los pequeños de la flota”.

En Formula Kite masculino, entre los españoles destaca la inscripción del catalán Marcelo Cairo, quien en París 2024 fue el caddie de Gisela Pulido, representante española en Formula Kite femenino.

Cairo destaca: “Haber visto la magnitud de los Juegos ha despertado en mí la motivación para intentar hacer realidad el sueño olímpico. El Sofía es la primera regata del ciclo de los cuatro años que tenemos por delante, y el objetivo final es intentar estar en Los Ángeles 2028”. El alicantino Alex Climent y el valenciano Jacobo Espí también tomarán parte del 54 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels, con el plan a largo plazo de lograr la clasificación española para Los Ángeles 2028 en esta categoría, que se resistió en la anterior olimpiada.

En ILCA 7, el representante español en los Juegos de París, Joaquín Blanco, se ha bajado del equipo olímpico por un tiempo, se espera que compita al máximo nivel el grancanario Joel Rodríguez, olímpico en Tokio 2020, junto a otros españoles listos para presentar sus mejores cartas en Mallorca.

El 54 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels se celebra bajo la organización conjunta del Club Nàutic S’Arenal, el Club Marítimo San Antonio de la Playa, el Real Club Náutico de Palma, la Real Federación Española de Vela y la Federación Balear de Vela, con el respaldo de World Sailing, y está cofinanciado con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears. La cita mallorquina forma parte del Sailing Grand Slam 2025, junto a la Semaine Olympique Française, la Dutch Water Week, la Kieler Woche y la Long Beach Olympic Classes Regatta.

El Portitxol se une como base.-

Dos de las diez clases olímpicas que competirán por la 54 edición del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels tendrán como base de operaciones Es Portixol, que se estrena como nueva sede de la clásica mallorquina de vela olímpica.

Indica Manu Fraga, director general del Real Club Náutico de Palma que "es un espacio nuevo y hay que dotarlo con todos los recursos e infraestructuras necesarias para que los participantes estén cómodos y pueda albergar la sede. Necesita una zona para medición, oficina de regatas, baños, espacio para estiba de todo el material, etc… Y dotarlo en el mar de unos pantalanes para albergar las neumáticas de todos los técnicos y facilitar la salida al campo de regatas. Tenerlo listo en tiempo y forma requiere el esfuerzo de mucha gente y el apoyo de varias instituciones, pero estamos convencidos de que aportará valor al evento”.

