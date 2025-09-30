COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Rubén Bover: "Ha sido mi primer gol olímpico"

El centrocampista del Atlético Baleares abrió el camino de la victoria en Barbastro. Ahora le falta marcar algún gol de falta con los balearicos como ya hiciera con el Andorra. El equipo ganó tras una odisea de viaje, llegaron a las 4h de madrugada por el retraso en el vuelo

Rubén Bover
00:00
Descargar

Rubén Bover

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 30 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking