Rubén Bover: "Ha sido mi primer gol olímpico"
El centrocampista del Atlético Baleares abrió el camino de la victoria en Barbastro. Ahora le falta marcar algún gol de falta con los balearicos como ya hiciera con el Andorra. El equipo ganó tras una odisea de viaje, llegaron a las 4h de madrugada por el retraso en el vuelo
"En los casos de corrupción que rodean a Begoña Gómez, caen chuzos de punta sobre el Gobierno por una catarata de novedades"
Carlos Herrera
