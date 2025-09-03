Raúl Casañ: "Hemos recurrido a muchos jugadores que conocíamos"
El técnico de la SD Ibiza habla de la nueva temporada que arranca este fin de semana en Segunda RFEF. En Copa Federación se medirán al Formentera
"¿Tarde o temprano se va a hacer la fotografía de Sánchez con Puigdemont? Pues no tengan ustedes ninguna duda”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h