Un lotero de Culleredo (A Coruña) revela las terminaciones más buscadas para el Sorteo del Niño: "Mucha gente pide..."

La demanda de décimos para la Lotería del Niño se concentra en las terminaciones más clásicas, pero también en las supersticiones de última hora. Según explica Carlos, encargado de la administración Ría do Burgo de Culleredo (A Coruña), los números acabados en 5 y 7 siguen siendo los reyes. "Cincos y sietes son las que más se demandan", subraya.

A ellos se suma la curiosa tendencia de buscar la terminación del último Gordo de Navidad, el 2, por la creencia de que "si ya trajo suerte, la va a volver a traer", añade el lotero. Les ha pasado más veces: "Si cae en 8, te piden el 8. Si salió el cero, el cero". Además, entre las más buscadas, hay una terminación tradicionalmente asociada a la mala suerte que siempre se demanda: "Mucha gente pide el 13", asegura.

La reinversión de los premios navideños

Una de las tradiciones más arraigadas en estas fechas es reinvertir la suerte. Carlos confirma que "bastante gente, la mayor parte de la gente" que ha sido agraciada con una pedrea o un reintegro en el sorteo del 22 de diciembre aprovecha para volver a tentar a la fortuna con el del Niño. Aunque algunos solo van a cobrar, asegura que "la gran mayoría sí que se suele llevar, pues eso, un uno o dos décimos".

Ventas estables y el 'efecto Gordo'

En cuanto a las ventas, el encargado de la administración coruñesa afirma que se mantienen en un nivel muy similar al del año anterior, con un leve y "muy variable" repunte puntual cercano al 1%. La verdadera diferencia, explica, la marca el haber repartido un gran premio en Navidad. Este año no tuvieron esa suerte, pero la experiencia de haber dado un quinto premio en 2012 y un segundo en 2017 les demostró que un premio importante dispara las ventas, ya que se llegó a agotar toda la lotería consignada.

Esta fidelidad de los clientes, unida a la superstición, provoca que los números que resultaron agraciados con una pedrea en esta misma administración ya estén agotados para el sorteo del 6 de enero. Carlos apunta que, al haber menos décimos a la venta para Reyes que en Navidad, estos números se agotan con mayor facilidad.

Un sorteo con menos premios, pero más grandes

Aunque a veces quede en un segundo plano, el Sorteo del Niño reparte premios muy importantes, con un primero de 200.000 euros al décimo. La principal diferencia con la Lotería de Navidad, concluye Carlos, es la cantidad de premios menores, ya que en el del Día de Reyes no existe "la multitud de pedreas" que sí se reparten el 22 de diciembre.

Así las cosa, tenemos hasta el lunes para comprar un boleto de la Lotería del niño. Y la suerte puede estar de nuestro lado. El primer premio del niño tocó en la ciudad de A Coruña los años 1998 y 2016.