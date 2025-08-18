COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Pedro Mas: "El 100% de la flota disfruta de venir a Portals en las 52 Súper Series"

El mallorquín se estrena en este 2025 en el equipo Alpha Plus que disputa el circuito de élite "52 Super Series"

Pedro Mas, tripulante mallorquín del Alpha Plus en las 52 Súper Series
00:00
Descargar

Pedro Mas

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 18 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking