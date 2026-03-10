COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Pablo García, portero del Atlético Baleares: "Perdimos dos puntos en una acción desafortunada, pese al gran partido que hicimos"

El portero cree que el equipo mantiene sus opciones de ascenso directo. "Para ser un equipo campeón tenemos que hacer las cosas de equipo campeón".

Pablo García
00:00
Descargar

Pablo García

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura3:47 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 10 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking