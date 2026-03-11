Miquel Molondro, presidente del Poblense, antes de un duelo que califica como clave ante el Reus: "Si ganamos podemos optar al primer puesto"
Los poblers reciben al Reus con el objetivo de seguir peleando el primer puesto y también empezar a asegurar la Copa del Rey. Reconoce que "está siendo un año muy especial para él y para el club"
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura3:19 min escucha
