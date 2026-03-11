COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Miquel Molondro, presidente del Poblense, antes de un duelo que califica como clave ante el Reus: "Si ganamos podemos optar al primer puesto"

Los poblers reciben al Reus con el objetivo de seguir peleando el primer puesto y también empezar a asegurar la Copa del Rey. Reconoce que "está siendo un año muy especial para él y para el club"

Miquel Molondro
00:00
Descargar

Molondro

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura3:19 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 11 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking