Miquel Caldentey: "Le dijimos a Mariona que estamos orgullosos de ella"

El hermano de Mariona cuenta en DEPORTES COPE BALEARES cómo vivió la Gala del Balón de Oro en la que la jugadora mallorquina fue finalista

Mariona Caldentey
Miquel Caldentey

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura

