(105-83) El Unicaja pasa por encima del Joventut en una exhibición desde la línea de tres puntos
El equipo cajista gana en el Carpena en el último partido del 2025
Málaga - Publicado el
1 min lectura0:46 min escucha
"Toda esta basura es lo que les va a costar el puesto; la corrupción, es la corrupción, y cuanto más cutre, más vomitiva"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h