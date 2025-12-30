El virus de la peste porcina no ha salido del laboratorio del IRTA-CReSA, según el informe del IRB

El Instituto de Investigación Biomédica (IRB) ha concluido que la variante del virus de la peste porcina africana (PPA) encuentrada en los jabalíes muertos en Cerdanyola no es la misma con que trabajaba el IRTA-CReSA. Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, en rueda de prensa después de recibir la secuenciación del virus por parte de este laboratorio. El laboratorio ha recibido 19 muestras del CReSA, de las cuales ya ha analizado 17, y dos más están pendientes, a pesar de que hace más de cinco años que están congeladas. Hecho el análisis, el IRB ha podido comprobar que el ADN no coincide y cree que se trata de una variante nueva. Ahora, el gobierno enviará los resultados, que no son concluyentes, al Ministerio de Agricultura para que haga el informe oficial. El informe difundido este martes es una de las líneas de investigación que abrió la Generalitat para averiguar el origen del brote, junto con la auditoría del IRTA, que concluyó que las instalaciones eran seguras.

Pendientes de las conclusiones del laboratorio europeo

En un encuentro con periodistas, la secretaria general de Agricultura, Cristina Massot, y el profesor del IRB y del BSC Toni Gabaldón han explicado que el informe del IRB no permite a la Generalitat concluir que el virus no saliera del IRTA-CReSA, puesto que el informe final lo tiene que emitir el laboratorio de referencia europeo, ubicado en Madrid.

Aun así, Gabaldón ha detallado que la metodología científica de ambos laboratorios es la misma. “Yo esperaría los mismos resultados”, ha considerado, a la vez que se ha mostrado prudente porque se tiene que esperar al informe final.

Es posible que no se llegue a saber el origen del brote

Ninguna de las muestras que ha analizado el laboratorio catalán, que son todas las variantes con que trabajaba el centro de investigación, coincide con las de los dos primeros jabalíes muertos de Cerdanyola. Tampoco coincide con 800 de las variantes que circulan por el mundo, a pesar de que la más parecida es la de Georgia, pero con 27 mutaciones.

Por este motivo, el laboratorio cree que se trata de una variante nueva poco virulenta que se ha creado a raíz de acumular mutaciones. Ante este escenario, Gabaldón ha explicado "que es posible que el origen del brote no se llegue a saber nunca con certeza y que solo se tengan hipótesis."

Se mantienen los 29 positivos en jabalíes

En cuanto a la contención del brote de peste porcina, todo indica que las medidas de contención están funcionando. Este lunes el Ministerio de Agricultura sumó dos positivos más. De este modo, en total hay 29 casos positivos de peste porcina, todos en el radio de los seis kilómetros donde se originó el brote.