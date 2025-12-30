Una kamikaze de 65 años muere en la Autovía del Cantábrico tras chocar contra un autobús con escolares
La fallecida conducía en sentido contrario y ha impactado contra el autocar a la altura de Llanes
Oviedo - Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:56 min escucha
Una conductora de 65 años ha fallecido este martes poco antes de las siete de la tarde en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Llanes. El suceso se ha producido después de que el coche que conducía impactara frontalmente con un autocar en el que viajaban menores de edad que regresaban de una competición deportiva.
En sentido contrario
Según fuentes de la Guardia Civil, la conductora fallecida circulaba en sentido contrario por la vía. Las autoridades ya investigan los motivos por los que el conductor irrumpió en la autovía en la dirección incorrecta, aunque todo apunta a que accedió a la A-8 desde el cercano enlace de Llanes.
Afortunadamente, tanto los menores, niños de entre 13 y 15 años, como el conductor del autocar, han resultado ilesos, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. El autobús se dirigía en sentido a Gijón cuando se produjo la colisión.
Afecciones al tráfico
El accidente ha provocado importantes retenciones de tráfico, generando colas de hasta un kilómetro de longitud. Para gestionar la situación, se ha procedido a cortar la circulación en el túnel de Santiuste y a desviar el tráfico entre los kilómetros 291 y 294 hacia la carretera N-634.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.