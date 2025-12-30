COPE
Podcasts
Asturias
Asturias

Una kamikaze de 65 años muere en la Autovía del Cantábrico tras chocar contra un autobús con escolares

La fallecida conducía en sentido contrario y ha impactado contra el autocar a la altura de Llanes

Autovía del Cantábrico
00:00
Descargar
COPE Asturias

Así contamos en COPE el accidente provocado por un kamikaze en la A-8

Inmaculada Rivas

Oviedo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:56 min escucha

Una conductora de 65 años ha fallecido este martes poco antes de las siete de la tarde en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Llanes. El suceso se ha producido después de que el coche que conducía impactara frontalmente con un autocar en el que viajaban menores de edad que regresaban de una competición deportiva. 

En sentido contrario

Según fuentes de la Guardia Civil, la conductora fallecida circulaba en sentido contrario por la vía. Las autoridades ya investigan los motivos por los que el conductor irrumpió en la autovía en la dirección incorrecta, aunque todo apunta a que accedió a la A-8 desde el cercano enlace de Llanes.

Guardia Civil de Tráfico

EFE

Guardia Civil de Tráfico

Afortunadamente, tanto los menores, niños de entre 13 y 15 años, como el conductor del autocar, han resultado ilesos, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. El autobús se dirigía en sentido a Gijón cuando se produjo la colisión.

Afecciones al tráfico

El accidente ha provocado importantes retenciones de tráfico, generando colas de hasta un kilómetro de longitud. Para gestionar la situación, se ha procedido a cortar la circulación en el túnel de Santiuste y a desviar el tráfico entre los kilómetros 291 y 294 hacia la carretera N-634.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking