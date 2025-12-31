Sito Alonso analiza la derrota ante el Real Madrid y avisa: 'A la sexta irá la vencida'

Sito Alonso ha comparecido en rueda de prensa contento por el esfuerzo del equipo a pesar de la derrota ante el Real Madrid. El técnico ha destacado la capacidad de lucha de sus jugadores, que lograron un parcial de 19-8 cuando perdían por 17 puntos. 'No hemos perdido la identidad de seguir luchando', afirmó Alonso, subrayando que el equipo se puso 'a seis puntos en dos ocasiones' en la recta final del encuentro.

Las claves del partido

El entrenador identificó dos momentos que 'nos han hecho mucho daño'. En concreto, se refirió a un triple de Campazzo tras un bloqueo y una técnica señalada a él mismo. 'Hemos pasado de ir cuatro abajo sin estar muy bien a sobrepasar los 10 puntos, y ha sido clave para el desarrollo final', explicó. Alonso reconoció que 'el Real Madrid ha estado supersólido' y contundente en sus puntos fuertes.

El Real Madrid ha estado supersólido, contundente en las cosas que mejor hace" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

Un aprendizaje para el futuro

Alonso ha calificado el partido como un gran aprendizaje, especialmente para los siete u ocho jugadores que 'no habían jugado todavía contra el Real Madrid nunca'. A pesar de no lograr su objetivo de 'acabar primero de LaLiga en el 2025', el técnico mantiene la ambición intacta. 'Estoy convencido que con esto que se está generando aquí, en otra ocasión, lo ganaremos', sentenció.

El técnico se ha mostrado orgulloso por haber luchado por la primera plaza contra el Real Madrid y se ha puesto un nuevo reto. 'Vamos a ver si la sexta, no la tercera, sino la sexta va la vencida, que estoy convencido que sí', declaró, haciendo alusión a los enfrentamientos previos. Alonso cree que en el futuro el equipo gestionará mejor estas situaciones.

La sexta, no la tercera, sino la sexta va la vencida" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

Homenaje a Sadiel Rojas

Preguntado por el homenaje a Sadiel Rojas, Sito Alonso lo describió como 'una persona que ha defendido los colores del club' de manera excepcional. El técnico lo recordó como un jugador 'aguerrido' y 'supermolesto' para los rivales que 'no daba nada por perdido'. Destacó su capacidad para transmitir una mentalidad ganadora a todo el equipo.

Además, Alonso resaltó el papel de Rojas como mentor de los jugadores extranjeros, explicándoles 'lo que significa pertenecer a UCAM Murcia'. 'No hay ningún jugador que no se haya sentido cuidado al 100 por 100 por Sadiel Rojas', concluyó. Según el entrenador, su carácter 'incómodo' para los rivales reflejaba el alto nivel de exigencia que se imponía a sí mismo y a los demás.