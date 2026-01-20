COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Martí Payeras: "No había jugado nunca en un campo así"

El centrocampista del líder Poblense explica en DEPORTES COPE BALEARES cómo fue jugar en un campo completamente encharcado en Olot

Martí Payeras
00:00
Descargar

Martí Payeras

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura4:48 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 20 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking