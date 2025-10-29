Lucao sobre el reto de al cuarta Champions del Palma: "El equipo debe tener madurez"
El ala brasileño espera un cambio de mentalidad tras la derrota liguera ante Inter para afrontar de la mejor manera la Ronda Principal
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura4:11 min escucha
"Hoy es un día para confortar a las víctimas. Para recordar todas las historias de valentía que se vivieron"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h