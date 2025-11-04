COPE
Jovan Stankovic: "Va a ser un partido bonito y ojalá que venga mucha gente"

El ex bermellón llama a la colaboración para ayudar a los afectados por las inundaciones en Ibiza. Dirigirá a la selección de Ibiza y Formentera que se mide a la UD Ibiza este miércoles

Jovan Stankovic
Jovan Stankovic

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura5:37 min escucha

