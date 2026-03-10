COPE
Joan Prohens, goleador del UD Poblense: "El presidente es como el entrenador, nos hace pensar sólo en el partido del fin de semana"

En Lleida marcaba su séptimo gol y admite el delantero que está siendo una temporada muy importante para él: "el equipo y el cuerpo técnico me están ayudando mucho a crecer"

Joan Prohens después de un gol
Joan Prohens

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura5:05 min escucha

