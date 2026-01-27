COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Jaume Tovar: "Me he mantenido al margen de todos los rumores, el club y yo queremos seguir hasta el final"

El goleador del Atlético Baleares, 14 goles, está firmando su mejor temporada y afirma tras el 5-1 al Torrent que "necesitábamos un partido así"

Jaume Tovar
00:00
Descargar

Jaume Tovar

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura5:38 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 27 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking