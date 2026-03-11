COPE
Izan Yurrieta, jugador de la UD Ibiza: "Este último partido nos salió bien y nos acerca al objetivo"

El joven extremo, uno de los fichajes de invierno, dice no haber notado mucho cambio entre 2ª y 1ª RFEF "porque entrenaba con el primer equipo del Racing". Se muestra encantado con la progresión del equipo. Ya ha marcado y también recuerda que ha catado la sobrasada ibicenca gracias a la Penya Pagesa

Izan Yurrieta
Izan Yurrieta

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

