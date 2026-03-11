Izan Yurrieta, jugador de la UD Ibiza: "Este último partido nos salió bien y nos acerca al objetivo"
El joven extremo, uno de los fichajes de invierno, dice no haber notado mucho cambio entre 2ª y 1ª RFEF "porque entrenaba con el primer equipo del Racing". Se muestra encantado con la progresión del equipo. Ya ha marcado y también recuerda que ha catado la sobrasada ibicenca gracias a la Penya Pagesa
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura4:43 min escucha
"Los políticos de la UE no saben dónde están, los que lo saben son los ciudadanos a los que les habían prometido la felicidad absoluta terrenal"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h