Dieguito, del Poblense, sobre el KO copero en la prórroga: "Es decepcionante no haber pasado porque hicimos un partido muy completo"

 Diego Martínez no cree que paguen el esfuerzo en liga "porque tenemos plantilla y físicamente estamos muy bien"

Diego Martínez tras marcar el penalti al Sabadell
Dieguito

Jordi Jiménez

1 min lectura

