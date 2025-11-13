COPE
El análisis jurídico de Álvaro Delgado sobre la sentencia que salva al Real Club Náutico de Palma

"Es una sentencia escueta y difícilmente generalizable a los otros clubes náuticos. Hay que felicitar al club por su gran labor y la buena resolución que han tenido"

Álvaro Delgado
Álvaro Delgado

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura2:33 min escucha

