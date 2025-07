Más vivienda pública y proteger el suelo rústico, reclamaciones del Colegio de arquitectos

La construcción de viviendas en Baleares ha crecido casi un 18% en la primera mitad de 2025, según el Colegio de Arquitectos (COAIB). El aumento se debe, en parte, en buena medida, a la entrada en vigor de varias leyes, aprobadas por el Govern balear, que buscan agilizar y simplificar los trámites urbanísticos.

Destacan las casas unifamiliares, con un crecimiento del 24%. En cambio, la vivienda protegida cae más de un 30%.

Desde julio de 2024, también se han legalizado más de 1.000 construcciones, muchas en suelo rústico, lo que ha contribuido al repunte de la actividad.

Aunque valoran positivamente el crecimiento, los arquitectos de Baleares alertan del peligro que supone construir de manera desordenada en terrenos rurales, un factor que podría afectar negativamente al turismo y a la calidad de vida en las islas.

defienden la planificación territorial

El presidente de la demarcación de Mallorca, Joan Cerdá, ha explicado en COPE "construir en suelo rústico en general es malo, no hay que hacerlo. Ahora bien los municipios y las ciudades han de tener posibilidad de crecer en función de sus necesidades y eso es lo que hay que controlar. Defendemos una planificación territorial y a partir de ahí establecer un planeamiento que dé opción de crecer. Entendemos la urgencia del decreto y que dé respuesta a una necesidad de vivienda a precio asequible pero lo que no puede hacerse es urbanismo a golpe de decreto si no que hay que tener un modelo de territorio".

Además, Cerdà insiste en que el modelo que funciona en las ciudades es el de la mezcla de tipo de vivienda en la misma zona de lujo , de VPO y vivienda libre asequible para hacer barrio.

Bernat Nadal, decano del Colegio Oficial de Arquitectos, reconoce que siguen los datos crónicos de poca vivienda de protección oficial y asegura que la VPL, vivienda a precio limitado, tampoco acaba de despegar.

