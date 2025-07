Joxean Fernández Matxín, en El Partidazo de COPE: "Si yo estuviera en la calle también diría que el Tour está ganado, pero..."

Pocos protagonistas pudieron definir mejor que Joxean Fernández Matxin lo que se vive en el Tour de Francia después del 'estacazo' de Tadej Pogacar a la general tras la celebración de la etapa 12 de este jueves.

Por eso, el director del UAE es de los que prefiere no restarle mérito a ninguno de los componentes del equipo: "Creo que el equipo ha demostrado estar de la mejor manera posible, inmenso el último. Hay que darle el mérito a todo el equipo desde el primero hasta el último", y lo dice un día después de que se hablara de cómo el pelotón paró la carrera durante la undécima etapa cuando Pogacar sufrió una caída en la etapa 11, a muy pocos kilómetros de meta: "Son circunstancias de carrera".

EFE El ciclista esloveno Tadej Pogacar del UAE Team Emirates es aclamado por los fanáticos mientras se dirige hacia la meta en la cima de Hautacam para ganar la 12.ª etapa del Tour de Francia, una carrera ciclista de 180,6 km desde Auch hasta Hautacam.

No le preocupa que, a estas alturas, se diga que el Tour ya está sentenciado con la ventaja del ciclista esloveno en la general: "Si yo estuviera en la calle diría lo mismo, pero ya habéis visto lo que pasa con la carrera. Este año, ni la etapa en París es un paseo". Optó por ser prudente: "Hay que ser respetuoso con los rivales".

"Como se dice que el Tour ya está hecho, solo nos queda pelearlo", reflexionó.

A la pregunta de si Tadej Pogacar va a ser el ciclista más grande de todos los tiempos, respondió con un pensamiento que fue del gusto de los especialistas de ciclismo en El Partidazo de COPE: "Podremos decir que hemos visto correr a Pogacar. Ha hecho una obra de arte."

Aún queda mucho Tour por delante, lo que no quita para que el trabajo del equipo sea liviano en lo que resta de carrera. Matxin fue sincero con respecto a lo que le queda por controlar al equipo: "Sinceramente, con el nivel de Tadej, el compromiso y el buen rollo del equipo no me preocupa la parte fisiológica, pero sí la de caídas y la de problemas que puedan surgir", finalizó.