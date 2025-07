Rakitic, en El Partidazo de COPE: "Entre Joan García y Ter Stegen, es muy fácil; juega Ter Stegen"

En El Partidazo de COPE hablamos con Ivan Rakitic, ex futbolista del Barcelona y que acaba de colgar las botas para ser director deportivo del Hajduk Split. Luis Munilla le preguntó al croata por la polémica en la portería del Barça y el futuro de Ter Stegen: "Hablé con él y le he visto muy ilusionado y contento. Espero que no sea nada grave su lesión y pueda volver pronto. Entre Joan García y Ter Stegen es muy fácil, juega Ter Stegen. Es el capitán y un jugador muy respetado. Teniendo a Marc sano, no hay dudas. Ojalá todos los problemas del Barcelona fueran elegir entre tres grandes futbolistas. Joan tiene mucho talento y se lo va a tener que ganar. Una cosa es jugar en un equipo de la Liga y otra, ser el número 1 del Barcelona. No veo un portero mejor en Europa ni en el mundo”.

Rakitic también habló de todo lo que se está diciendo sobre Lamine Yamal y todo lo que rodea a su vida: “Es un chico que se merece disfrutar y ser feliz. Es un chico espectacular, solo escucho cosas buenas de él. Vamos a disfrutar de él y que sea feliz, es lo más importante. Tiene a Flick la persona perfecta y cuando le tenga que llamar a su despacho, lo hará”.

El croata elogió el trabajo de Xabi Alonso en el tiempo que llega en el banquillo del Real Madrid: “Me gusta porque se ve la idea muy clara que tiene, pero necesita tiempo. No por la calidad de los jugadores; por la idea diferente. Si le dan tiempo, puede hacer grandes cosas”.

Por último, Rakitic también le deseó suerte a Almeyda al frente de 'su' Sevilla: “Ojalá pueda dar un giro y que vuelva el Sevilla a donde tenga que estar, ahí arriba”