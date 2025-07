Jesús Vallejo, en El Partidazo de COPE: "En el Real Madrid he sabido aceptar mi rol"

Este jueves, el Albacete ha presentado a Jesús Vallejo como nuevo jugador del equipo y Luis Munilla habló con él en El Partidazo de COPE: “Estoy muy contento de cómo he aterrizado; la gente me ha recibido fenomenal y muy motivado en estos primeros entrenamientos”. Sobre la original manera con la que el club anunció su fichaje, en las marquesinas de la ciudad, dijo que “Me lo propuso la gente de prensa del club y me hizo bastante ilusión. Pude verlo en el hotel y fue muy chulo”.

El club lleva 20 años sin estar en Primera División, pero Vallejo solo piensa en el día a día: “Tenemos que hacer las cosas bien desde pretemporada, crear un bloque sólido, confiar en el cuerpo técnico y los compañeros e intentar dar un paso adelante, pero yendo día a día, sin marcarnos objetivos súper ambiciosos”.

Vallejo contó por qué decidió fichar por el Albacete: “De todas las cosas que tenía encima de la mesa, fue sin duda lo que más feliz me iba a hacer. Vine a hacer una visita y me sentí muy a gusto, y seguí esa intuición. Llegué aquí y respiré fútbol. Me gustó lo que me contó Toché. Es importante sentirte que llegas a un proyecto y puedes sentirte querido”.

Sobre su etapa en el Real Madrid, el cenetral reconoció que hubiese querido jugar más pero que se marcha con un buen recuerdo, del club y de Ancelotti: “Me he sentido bien, me hubiese gustado jugar muchos más minutos pero es una etapa que la he disfrutado, he sabido aceptar mi rol. Me voy contento. Yo seguía con motivación para el siguiente entreno, no me podía hundir por decisiones que no dependen de uno. Agradecido a Ancelotti por cómo me ha tratado a nivel personal; ha sido una relación profesional, cordial. Siempre ha valorado mi trabajo y me lo ha dicho a mi y en rueda de prensa. He intentado llevarme lo posible. Hay que entender que uno está en el Real Madrid, con jugadores importantes”.

Vallejo quiso destacar al gren referente del vestuario blanco: “Carvajal es un referente y un líder natural en el vestuario; el Madrid se queda en muy buenas manos con Carvajal, a nivel deportivo y humano. Cristiano Ronaldo ha sido el más diferencial. El más bromista, Isco. El más coqueto, Nacho. El más despitado... no te sé decir porque las multas son importantes y nadie llegaba tarde. A mis hijos les dejaría con Carvajal”.

Por último, destacó con qué recuerdo se queda de su paso por el Real Madrid: “El día a día en Valdebebas, la rutina que yo llevaba, que la disfrutaba muchísimo”.