El motivo por el que los vecinos de Palma se han despertado esta madrugada: "Todo rojo"

Los vecinos del centro de Palma se habrán levantado seguro esta noche tras escuchar varias explosiones, porque unas personas, activistas parecen ser, desde un coche se han dedicado a tirar globos con pintura roja a los escaparates de las inmobiliarias de la zona.

Otro acto vandálico más, porque te recuerdo que el último fue el pasado 4 de abril cuando algunas inmobiliarias de Palma amanecieron llenas de grafitis con la palabra culpables. Sara, gerente de una de las inmobiliarias, cuenta que la suya no ha sido la única en la calle: "Hay varias inmobiliarias por la zona y también les ha pasado lo mismo. Estaba todo rojo, con restos de globo".

ABINI Ataque vandálico del pasado 4 de abril.

Hemos hablado con Sito un trabajador de otra de las inmobiliarias afectadas:

"Esta mañana nos hemos encontrado estas pintadas y según los vecinos ha sido sobre la una de la madrugada cuando un coche se dedicado a hacer esto con las inmobiliarias. Es una faena y un gasto innecesario, además teniendo en cuenta que nosotros solo somos trabajadores, no sé que pretenden haciendo esto, solo es un gasto y un ajetreo para nosotros".

Asegura que les están atribuyendo una culpa que no es suya y manda un mensaje a aquellos que cometen estos actos vandálicos:

"Es que nosotros tenemos la culpa, la casa y la gente es libre de vender a quién quiera. Me gustaría preguntar a la gente que vende no a la que compra que es lo que piensa. Porque claro si tú eres mallorquín y viene otro a comprarte la casa y te la compra un valenciano o un suizo, que diferencia hay, son personas y esto en todo caso está en reglamentación del Gobierno no nuestra, nosotros no tenemos la culpa".

úLTIMO ACTO VANDÁLICO

El pasado día 4 de abril otras inmobiliarias de Palma aparecieron llenas de grafitis. Entonces la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) ha condenó las pintadas y actos vandálicos, denunciando que en estos ataques se responsabiliza injustamente al sector inmobiliario de la actual crisis de vivienda que afecta a Baleares.