Vinos para todos los gustos: las propuestas de Marqués de Vizhoja para estas fiestas

En el panorama de las compras navideñas, una tendencia se está consolidando fuertemente en los últimos años: el vino como regalo preferente para las festividades de Navidad y Reyes Magos. Esta práctica es cada vez más frecuente, observándose que el vino es un producto muy apreciado que acompaña las comidas y que se incluye habitualmente en paquetes gourmet. Tradicionalmente, las cestas de Navidad siempre han incluido una botella de vino o licor para complementar los productos gastronómicos típicos de la temporada, como el turrón y el mazapán.

Bodegas Marqués de Vizhoja, una referencia gallega en estas fechas

Bodegas Marqués de Vizhoja (MDV), fundada en 1968 por D. Mariano Peláez, se posiciona como una opción destacada para estas celebraciones, siendo actualmente dirigida por sus hijos Jorge y Javier Peláez. Según Jorge Peláez, los meses de noviembre y diciembre son cruciales para la bodega, representando meses de ventas muy altas, consideradas el “finiquito” tras el trabajo realizado durante los once meses anteriores.

Variedad y calidad para todos los gustos

La bodega ofrece varias alternativas ideales para maridar los banquetes navideños, desde aperitivos hasta platos de mayor cuerpo. El vino más afamado de la casa es el Marqués de Vizhoja (sin D.O.), conocido por su excelente relación calidad-precio y es ideal para aperitivos, pescados y mariscos.

Los albariños más representativos

Para quienes buscan opciones más exclusivas o estructuradas, MDV propone dos vinos amparados bajo la D.O. Rías Baixas. En primer lugar, Torre la Moreira, un monovarietal 100% Albariño, cuyas uvas son recolectadas manualmente en su Finca la Moreira y otras del Condado do Tea. Este vino cuenta con certificado vegano por V-Label y se recomienda por su cuerpo y estructura, maridando a la perfección con pescados y guisos. Además, Torre la Moreira tiene la distinción de haber sido el primer albariño con sistema braille en su etiqueta.

En segundo lugar, el Señor da folla verde, que es el vino blanco más exclusivo de la bodega, producido en una edición limitada. Este es un coupage del Condado do Tea compuesto por uvas albariña (70%), loureira (15%) y treixadura (15%). Al igual que Torre la Moreira, cuenta con certificado vegano y está incluido en el movimiento Slow Food Compostela. Su estructura lo hace tan versátil que Jorge Peláez incluso sugiere tomarlo con un cocido, ya que ayuda a contrarrestar la grasa.

Opciones espumosas para brindar

Además, la bodega produce espumosos con D.O. Rías Baixas, incluyendo versiones Torre la Moreira y Señor da folla verde, que son excelentes limpiando el paladar.

Así, ya sea para un brindis festivo, para acompañar el menú o para obsequiar a seres queridos, la variedad y calidad de Bodegas Marqués de Vizhoja la convierten en una elección acertada para estas fechas. Es fundamental recordar que el vino solo se disfruta con moderación.