El renacer de Paula González en As Celtas: vuelve a una convocatoria tras superar su grave lesión

Paula González, jugadora de As Celtas, ha vuelto a sonreír. Tras más de 500 días de recuperación por una grave lesión del ligamento cruzado sufrida en agosto de 2024, la futbolista recibió el alta médica a mediados del pasado mes de enero y ya ha entrado en su primera convocatoria el pasado fin de semana, viajando con el equipo a Avilés. Vivió desde el banquillo el empate a un tanto de su equipo. Este martes hemos hablado con ella en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.

Un largo camino de vuelta

La propia jugadora ha confesado la dureza del proceso, asegurando que es "psicológicamente lo más difícil" por ser una recuperación con distintas fases, muy largo y con mucho trabajo, alternando momentos buenos y malos con el objetivo claro de volver a jugar. Durante este tiempo, ha destacado el apoyo de sus "compañeras, el club y el cuerpo técnico". Paula confiesa que se siente "muy bien por volver a disfrutar del fútbol" y reconoce que ya ha superado cualquier miedo que le pudiera provocar el percance sufrido y se centra en "coger confianza e ir sumando".

Psicológicamente es lo más difícil, porque es un proceso muy largo, con diferentes fases" Paula González Jugadora de As Celtas

González se ha mostrado "muy agradecida" con el club por la confianza depositada en ella, que se materializó en su renovación la pasada temporada a pesar de la lesión. "La verdad que estoy muy agradecida por todo lo que me están dando y la oportunidad de poder renovar un año más", ha afirmado, revelando las dudas por el futuro que pudo llegar a tener.

Preparada para volver y soñar con el ascenso

Ahora, con el alta médica, solo le queda un paso: volver a jugar. "Yo ya estoy preparada para para volver a saltar al campo y esperando por la oportunidad, que espero que sea pronto", ha declarado con determinación, poniéndose a disposición de la entrenadora Vicky Vázquez. Ya solo el haber ido convocada se le hizo difícil de creer y "significa muchísimo después de tanto trabajo, esfuerzo y sacrificio".

Como una de las jugadoras que conoce el proyecto de As Celtas desde sus inicios siendo la tercera pieza del primer plantel, González comparte la ambición del equipo en la Segunda Federación. "Nuestro objetivo es ascender y hay que ir partido a partido", asegura sobre la lucha en la que están inmersas para subir de categoría, buscando el segundo salto de categoría consecutivo. "Poder estar en casa y defender el escudo del equipo de tu ciudad" hace feliz a Paula.

Nuestro objetivo es es ascender" Paula González Jugadora de As Celtas

El próximo reto será este fin de semana (el domingo desde las 12 de la mañana) contra el Racing de Santander en A Madroa, un campo que describe como "nuestro fortín" y donde esperan contar de nuevo con el apoyo de la afición, que según la jugadora es cada vez mayor. Se ven preparadas para el duelo ante las cántabras, que ahora mismo son quintas a 3 puntos de As Celtas, segundas. Entre ambas los filiales de Eibar y Real Sociedad y liderando el segundo equipo del Athletic. Quedan 10 jornadas por delante y una plaza de ascenso directo y una o dos para el playoff en juego. Por último, Paula González reconoce que cada semana que pasa el apoyo al proyecto de As Celtas va creciendo.