Óscar Pereiro responde a Borja Iglesias tras lo sucedido en La Vuelta: "Una cosa es la protesta, otra es el boicot"

Óscar Pereiro, en la meta de Bilbao de la edición de La Vuelta

Han mezclado el derecho a manifestarse pacíficamente, que viene recogido en la Constitución, con unas protestas que han rozado la violencia, sobre todo en algunos finales de etapa, y eso ha convertido la edición de La Vuelta que acaba de terminar en un sainete, en el que lo deportivo ha pasado un segundo plano.

Bilbao, Mos o Madrid fueron algunos de los finales de etapa que no se pudieron completar por las protestas de grupos que protestaban en favor de Palestina, ante la barbarie que está sufriendo por parte del gobierno de Israel.

Han sido días muy difíciles para Pereiro. "Sí, lo he pasado mal. Mucha impotencia y mucha frustración. Sentir que en cualquier lado eres insultado por hacer tu trabajo... Y la impotencia de saber que no llega el mensaje de La Vuelta", aseguró en COPE Vigo.

"He tenido que morderme mucho la lengua estos días, porque esta es una carrera que une, y que no tiene colores. Y cuando ves cosas que han pasado, te tienes que morder la lengua porque hay que seguir", manifestó Óscar Pereiro tras regresar a casa.

He escuchado de todo: 'asesino de niños, cómplice, patrocinador, genocida, hijo de..., ojalá tus hijos esto...' Muchas mierdas" Óscar Pereiro Embajador de La Vuelta a España

La situación se fue complicando con el paso de la competición. "Cuando salimos de Galicia tuve dudas de si llegaríamos a Madrid", manifiesta Óscar, que reconoce que poder salvar la etapa de la Bola del Mundo fue un punto de tranquilidad para la organización.

En La Vuelta se han quejado amargamente de la poca ayuda que han recibido del Gobierno a la hora de frenar las protestas. "La Vuelta no ha tenido la protección que necesita y la protección que merece", mostró tajante.

LAS PALABRAS DE BORJA IGLESIAS

Óscar es muy celtista. Habitual en Balaidos, siempre ha manifestado que su equipo del alma es el Celta. La pasada semana, Borja Iglesias se refirió a lo que estaba sucediendo en algunas etapas. Pereiro se refirió también a ellas en COPE: "Comparto muchas cosas de las que dijo Borja. Soy celtista, mañana le animaré, pero considero que una cosa es manifestarse pacíficamente y otra distinta es detener un evento deportivo. Una cosa es la protesta y otra es el boicot".

Por si hay alguna duda al respecto, Pereiro fue más allá, y dijo que "si hubiera sido mi padre o mi hijo, lo hubiese dicho igual", zanjó un Óscar que reconoce que necesitará unos días para dar por cerrado este capítulo de su vida.