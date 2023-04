Sanxenxo espera la llegada de Juan Carlos I: lo que se sabe sobre el regreso del Rey Emérito a España

El regatista e íntimo amigo del Rey Juan Carlos I, Pedro Campos, ha abandonado su vivienda en Nanín (Sanxenxo) pasadas las 11 de la mañana de este miércoles, rodeada ya de periodistas y de algunos curiosos, para recoger, presumiblemente, al rey emérito -cuya llegada al aeropuerto de Vigo está prevista para este mediodía-.

Campos y su mujer abandonaban la vivienda familiar en Nanín en un vehículo conducido por la esposa y sin hacer declaraciones. Poco antes, efectivos de la Policía Local colocaban las primeras medidas de seguridad en la zona, vallas para acordonar un perímetro ya tomado por los medios de comunicación.

Se prevé que el emérito se quede en el municipio pontevedrés de miércoles a domingo para participar en las regatas que se celebran en Sanxenxo este fin de semana a bordo del Bribón, si bien no se ha facilitado confirmación oficial.

La villa turística espera para este miércoles recibir de nuevo con los brazos abiertos a Don Juan Carlos, en su segunda visita a España desde que decidió marcharse a vivir a Abu Dhabi en agosto de 2020 por la controversia sobre su patrimonio en el extranjero. Al llegar en un avión privado, no se ha confirmado a qué hora aterrizará, pero está previsto que llegue sobre las 12 del mediodía al aeropuerto de Vigo, desde dónde se trasladará en coche hasta Sanxenxo, donde le esperan sus amigos y muchos vecinos y visitantes curiosos.

"A mí muy bien, me gusta que venga, a mí me gusta el rey; a mí me parece muy bien, es más hasta para Sanxenxo le viene bien que venga; parece que no, pero siempre está mucha gente y le da vida; pues siempre también es una publicidad buena en este caso para el pueblo, para que también haya cierto turismo y al final no deja de ser vida económica también para todos", explican varios vecinos. El rey emérito regresa once meses después de su primer viaje, aunque la previsión es que su estancia esté marcada por la discreción.